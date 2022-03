La serie que revela el maltrato del Movistar a Nairo Quintana y "Superman" López

.Publicidad.

Pocas veces se tiene la oportunidad de conocer realmente lo que pasa dentro de cualquier equipo deportivo profesional. Las declaraciones de los deportistas son una repetición siempre de lo mismo y no aportan nada, pero gracias a Netflix se ha logrado ver un poco más allá de lo que solo se ve en televisión.

Prueba de ello son las series de Drive To Survive de Fórmula 1 o de El Día Menos Pensado, inspirado en el equipo Movistar y que muestra todo eso que sucede dentro. La serie del Movistar ha dejado mal parados a los directivos del equipo que no se deciden a la hora de definir los lideratos y no tienen de otra que quedar retratados y salir a dar la cara.

En los casos particulares de Nairo Quintan y "Superman" López quedó más que claro las razones por las que ambos decidieron irse de un equipo tan tóxico. A Nairo le pusieron un compañero como Mikel Landa y nunca supieron darle un orden de jerarquías a los dos. Todo era al que mejor estuviera en determinado día y no había una estrategia clara por más voluntad que tuvieran.

Para "Superman", los constantes choques con Enric Mas y la cobardía del equipo para hacerle buenas estrategias lo hartaron. La mejor estrategia que tenían era "ir a rueda y hacerse los muertos para rematar", pero el mismo ciclista colombiano que así nunca ganarían carreras.

El egoismo de Enric Mas para no darle el liderato del equipo en la vuelta, junto al respaldo que le daba el equipo a su ciclista local causaron el escándalo que el colombiano protagonizó en la vuelta, negándose a seguir en carrera. Sin pelos en la lengua dijo que "le falta huevas y berraquera a la dirección técnica" encabezada por Eusebio Unzué, el mismo que le apagó a Nairo ese fuego que tenía para ser el primer colombiano ganador del Tour de Francia.