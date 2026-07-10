- Su éxito con las novelas de RCN puso a Ana María Londoño en lo alto de Netflix en Colombia

Tras liderar exitosas producciones de ficción en RCN y formarse con el gurú del guion Robert McKee, Ana M Londoño asume la dirección de contenido de Netflix Colombia

En la antesala del estreno de la segunda parte de Cien años de soledad, Netflix hizo un anuncio que refuerza su apuesta por Colombia. La plataforma nombró a Ana María Londoño como la primera directora de contenido para el país, un cargo con el que busca fortalecer el desarrollo de producciones locales en uno de los mercados que más ha crecido para la compañía en América Latina.

No se trata de un nombramiento cualquiera. Londoño llega después de construir una larga trayectoria en la televisión colombiana. Aunque se graduó de Derecho en la Universidad de los Andes, terminó encontrando su verdadera vocación en la escritura y la creación audiovisual. Sus primeros pasos los dio como libretista en Cenpro Televisión, una de las productoras más importantes que tuvo el país durante varias décadas.

Su formación tampoco fue improvisada. La colombiana complementó su carrera estudiando con Robert McKee, considerado uno de los mayores expertos en escritura de guiones del mundo. Por sus cursos han pasado Peter Jackson, Jane Campion y Akiva Goldsman, ganador del premio Óscar.

Su carrera continuó en RCN Televisión, donde llegó en 1998. Aunque aquella etapa fue breve, siguió participando en distintos proyectos de ficción hasta que, dos décadas después, el canal volvió a buscarla. En 2018, regresó para asumir la Gerencia de Contenidos de Ficción, una responsabilidad desde la que lideró algunas de las producciones más exitosas de los últimos años.

Entre ellas estuvieron la bioserie de Leandro Díaz y la novela Ana de nadie, protagonizada por Paola Turbay, una producción que logró recuperar el liderazgo del canal en el horario estelar y que terminó convirtiéndose en uno de los grandes éxitos recientes de la televisión colombiana.

Ahora da el salto a Netflix en un momento clave para la plataforma. Su llegada coincide con los 15 años de la compañía en América Latina y con el próximo estreno de la segunda parte de Cien años de soledad, una de las producciones más ambiciosas realizadas por la empresa en Colombia. Además, la plataforma continúa desarrollando nuevas historias hechas en el país, consolidándolo como uno de sus principales centros de producción en la región.

Netflix sigue creciendo en Colombia y América Latina

El nombramiento también llega en medio del buen momento que vive la compañía. Durante 2025, Netflix superó los 325 millones de suscriptores pagos en todo el mundo y reportó ingresos cercanos a los US$45.183 millones, cifras que consolidan su liderazgo dentro del mercado del streaming.

Con estos resultados, la empresa proyecta seguir expandiendo su inversión en mercados estratégicos como Colombia, donde en los últimos años ha fortalecido su presencia con producciones originales y alianzas con talento nacional. La llegada de Ana María Londoño apunta precisamente a ese objetivo: impulsar nuevas historias colombianas con potencial para conquistar audiencias dentro y fuera del país.

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