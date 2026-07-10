- De la Espriella despachara desde Barranquilla como lo hizo Rafael Núñez, el otro presidente Caribe

Desde allí se desplazará a las regiones y con esta decisión tendrán que acelerar las obras del aeropuerto que siguen retrasadas, tarea de la Ministra Elsa Noguera

La decisión del Presidente electo Abelardo de la Espriella de montar un despacho presidencial en Barranquilla, en Lagos de Caujaral,donde se instaló con la familia desde que regreso de la Toscana en Italia a comienzos del año volvió imperativos los trabajos de modernización del aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz. Ya la Ministra de transporte, la también barranquillera Elsa Noguera advirtió la urgencia.

Homenaje al ex presidente cartagenero Rafael Núñez

De la Espriella será el segundo presidente caribeño en la historia de Colombia. Lo antecedió el cartagenero Rafael Nuñez, quien se instaló en su residencia en el tradicional barrio El Cabrero, vecino de la ciudad antigua, con su esposa, también raizal, Soledad Román y desde allí impartía instrucciones mediante correspondencia y telegramas, mientras buena parte de la administración recaía en sus ministros y designados.

La Casa del Cabrero, de arquitectura caribeña se preserva como un pequeño museo donde se preservan valiosos documentos porque allí se redactó y firmó Constitución de 1886 / Foto: Gobernación de Bolívar

Y no solo eso, pasó a la historia como el padre de la Constitución de 1886 que reinó en Colombia hasta la Constitución de 1991, producto de una Asamblea Constituyente, convocada en el gobierno de Cesar Gaviria.

En la Casa del Cabrero se adoptaron decisiones que marcaron la historia política y económica del país como la Constitución de 1886, la firma del Concordato de 1887 con la Santa Sede, que devolvió a la Iglesia Católica el control sobre la educación y restableció el catolicismo como religión oficial del Estado, y la consolidación del Banco Nacional, creado mediante la Ley 39 de 1880 para unificar la moneda y fortalecer el crédito público.

El presidente electo ha mencionado además de esta circunstancia otro detalle que lo acerca al ex Presidente conservador: lo llamaban también el Tigre del Cabrero.

Pero lo cierto es que las obras del Ernesto Cortizoss han sido un verdadero fiasco de más de una década con inversiones cercanas a los $ 195.000 millones con avance general de un 30%, aunque espacios como la de la llegada nacionales están en funcionamiento pasado desde el 29 de mayo. Elsa Noguera carga con la frustración de no haber podido concluirla cuando fue gobernadora del departamento pero muy seguramente lo logrará como Ministra de transporte.

En la actualidad, la construcción está a cargo del Consorcio Infraestructura AIEC 2026, integrado por Uniobras S.A.S. y Urba Ingeniería, empresa con sede en Bogotá. La complejidad técnica del proyecto y los constantes cambios de contratista obligaron a desarrollar la modernización por etapas desde el inicio de las obras, el 1 de julio de 2016.

"Para volver realidad la decisión al final de la tarde del viernes se celebrará el primer consejo de ministros con los diez ya designados".

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