¿Son las elecciones un ‘reality’?

Igual que en los ´realities´ la satisfacción para el que gane no parece ser tanto lo que recibe como premio sino satisfacer su ego.

No sé cómo será la metodología de los productores para montar un reality, pero no parece difícil suponer algunos de los elementos que se requieren.

Y curiosamente parecen coincidir con la manera como se desarrollan estas elecciones presidenciales.

Se comienza por escoger los que se convertirán en personajes o puedan ser descritos como potenciales protagonistas, pero, dependiendo de la característica del reality, que no sean especialmente capaces en el tipo de ejercicio o competencia en la cual van a participar.

Se inicia con muchos participantes que configurarán varios grupos en confrontación.

La expectativa es cómo se conforma un liderazgo en cada grupo, partiendo de la base que por la naturaleza de sus miembros ninguno ha tenido o podido desarrollar las capacidades para ello.

Se comienza con una etapa de preselección, eliminando poco a poco algunos de los participantes, tratando de crear entusiasmo y vínculos emotivos alrededor de los que van quedando.

Empiezan a aparecer las personalidades de los competidores, algunas como ‘simpáticos y nobles’ y otros como ‘antipáticos y villanos’, dando importancia a la aparición de relaciones conflictivas entre miembros de cada grupo (se cuenta con que de crear esto se encargarán los medios de comunicación).

Cuando ya la imagen de cada competidor está definida y ubicada, se tiene que romper lo ya establecido o asumido apareciendo algo inesperado, con algún accidente o algo que se descubre no habiendo sido contemplado desde el inicio. Así se revive un poco el interés en lo que ya puede haber dejado de ser entusiasmante para el espectador.

Las entrevistas y chismes rellenan los espacios y se intenta vincular a la audiencia mediante eventuales encuestas, entrevistas y opiniones o comentarios emitidos por figuras públicas no participantes del programa.

En esta etapa se van formando y mostrando afinidades entre unos participantes que luego se reorganizarán para la siguiente etapa donde se enfrentará solo dos finalistas. Los nuevos equipos que entran al siguiente capítulo deben tener fuerzas equivalentes para que despierten ánimo en los espectadores.

Se utilizan escenas aparte donde se da importancia a lo que cada protagonista puede pensar u opinar (donde se dan ‘negociaciones’ para programarse para lo que sigue) pero sin que esto sea presentado como algo evidente en el escenario principal.

En el caso de estas elecciones lo que sería el tema o motivo de competencia parece que no sería tanto la presidencia misma como la definición de quien representaría la alternativa a Petro.

Pero igual que en los realities la satisfacción para el que gane no parece ser tanto lo que recibe como premio (si no hay propuestas, el premio no equivale al derecho de implementarlas); en últimas lo que motiva la participación es la libido de los egos, y en consecuencia el verdadero resultado para el triunfador solo será el de satisfacer el suyo.