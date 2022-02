El programa de regionalización de Univalle, un ejemplo para Colombia

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

He sido en muchas oportunidades crítica de la Universidad del Valle. Cuestiono, que no tenga una incidencia más relevante en los asuntos estratégicos de la región como uno de los centros de pensamiento y de investigación más importantes del Valle del Cauca. Critico que los análisis y documentos que producen sus profesores y los institutos que hacen parte de esta entidad, en su gran mayoría de relevancia para la toma de decisiones en la comarca y para el país, se queden en los anaqueles universitarios o circulen entre un reducido grupo de académicos o ciudadanos interesados. Critico la manera en que escalafona a sus docentes y cómo a partir de una instancia que denominan el “Claustro” se obtienen beneficios para aquellos que realicen publicaciones no siempre de importancia intelectual con un impacto positivo y creciente en sus ingresos individuales y a un costo enorme para la Universidad. Se califican entre los mismos docentes lo que no me resulta del todo transparente. Esto hace parte de la manera en que se gestiona la universidad pública en Colombia. Soy partidaria de que los docentes en vez de solicitar años sabáticos intenten hacer parte del mercado laboral. Muchos viven en el confort de la academia sin mayor contacto con la realidad.

Sin embargo, reconozco que es en la universidad pública donde se forman ciudadanos integrales con una clara perspectiva humanística lo que es fundamental para nuestras sociedades. En este sentido es de destacar la magnífica labor que ha adelantado Univalle en pro de la regionalización.

Desde su fundación en 1945, la Universidad del Valle se concibió como una universidad territorial del departamento del Valle del Cauca y no sólo de Cali, con el propósito de impulsar el desarrollo integral de toda la región y brindar oportunidades para aquellos jóvenes que no residen en la ciudad capital, pero que tienen el derecho y la aspiración de acceder a una educación de calidad. .

El Consejo Superior de la Universidad del Valle, con el aval del Ministerio de Educación Nacional, expidió el Acuerdo 001 de 1985 en el que crea el programa de regionalización.

En la actualidad, la Universidad del Valle cuenta con nueve sedes en Yumbo, Palmira, Norte del Cauca, Tuluá, Cartago, Buga, Zarzal, Caicedonia y Pacífico y en todas se ofrecen programas académicos pertinentes para el desarrollo regional con una infraestructura cada vez más moderna.

El programa de regionalización ha graduado a 25.000 jóvenes; hoy se encuentran como estudiantes activos 13.862 y en Cali son 18.000 estudiantes en pregrado matriculados.

Además, el rector Edgar Varela en un acto de justicia ha decidido incorporar a la planta de la Universidad al personal que labora en las diversas sedes de la regionalización. Es apenas justo que dejen de ser contratistas y se conviertan en empleados. ¡Enhorabuena por esa decisión!

El programa de regionalización de la Universidad del Valle es un ejemplo para Colombia y un orgullo para el Valle del Cauca. Es el mejor ejemplo de democratizar la educación publica para el beneficio de los estratos 1, 2 y 3.