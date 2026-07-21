Solo uno de cada 10 celulares robados en Bogota vuelve a su dueño

Las localidades donde más roban son Suba, Engativa, Chapinero, Teusaquillo y Kenndey las medidas del Secretario César Restrepo contra los ladrones han fracasado

El robo de celulares sigue creciendo vertiginosamente en la capital del país. El delito, que afecta a los ciudadanos del común, se ha incrementado, año tras año, desde hace más de una década. En 2013, se presentaron más de 25.000 casos, mientras que entre enero y mayo de este año la cifra ya supera las 14.000 unidades hurtadas.

Desde hace 13 años, el teléfono móvil pasó a ser el objeto más robado en la ciudad y en 70% de los atracos fue el objetivo de los delincuentes. Entre enero y mayo de 2026, fueron robados 14.274 dispositivos móviles. Es decir que más de 100 celulares fueron hurtados diariamente, según las cifras que entregó la Secretaría de Seguridad de Bogotá.

Además, el reporte entregado por la entidad a Diana Diago, concejal del partido Centro Democrático, evidencia que hubo un retroceso en la recuperación de los equipos por parte de las autoridades. Entre enero y mayo del año pasado, la policía recuperó 1.956 celulares, mientras que en ese mismo periodo de 2026 sólo fueron recuperados 1.649 dispositivos. La reducción equivale a 15,8%.

Más de una década sin soluciones

Entre 2012 y 2013, las encuestas de percepción de seguridad ciudadana de la Cámara de Comercio de Bogotá indicaron que el robo de celulares era un problema para la seguridad capitalina tras convertirse en el delito más común.

Hacia el 2015, las autoridades descubrieron que este tipo de robos alimentaba una red criminal dedicada a la comercialización, liberación y venta de partes tecnológicas o dispositivos en el mercado ilegal. Más recientemente, el robo de celulares se ha mantenido como uno de los delitos de alto impacto más común no sólo en Bogotá, sino en todo el país.

De los 14.274 celulares robados este año en Bogotá, entre enero y mayo, únicamente fueron recuperados 1.649. Es decir que tan sólo el 11,6% de los móviles regresaron a sus dueños. Es alarmante que de cada 10 celulares hurtados las autoridades solo recuperen uno.

Según la concejal Diago, dicha cifra demuestra un bajo nivel en la recuperación de los equipos robados. Además, deja al descubierto la necesidad de fortalecer las estrategias de seguridad por parte de la administración del alcalde Galán, con el objetivo de acabar con las bandas delincuenciales dedicadas al robo y la comercialización de los dispositivos.

Las localidades más afectadas

En los primeros tres meses de 2026, en la capital, los delincuentes robaron 8.629 dispositivos. Las zonas de la ciudad más afectadas siguen siendo las mismas. Suba con 1.414 casos registrados, Engativá con 1.409, Chapinero con 1.376, Teusaquillo con 1.246 y Kennedy con 1.028 siguen a la cabeza del preocupante ranking.

Diago indicó que dichas cifras evidencian el grave retroceso que ha tenido la lucha contra el robo de celulares. Mientras miles de ciudadanos son víctimas, la capacidad de las autoridades para recuperarlos ha tenido una caída muy drástica, lo que muestra una falta de estrategia de seguridad por parte de la administración distrital.

La concejal aseguró que esta es una de las promesas incumplidas del alcalde Galán, quien en campaña se comprometió con los bogotanos a desarticular las redes y empresas ilegales dedicadas a la comercialización de dispositivos robados, que han convertido el delito en un negocio muy rentable para las bandas delincuenciales.

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