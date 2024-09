Por qué Los Inquietos quieren mandar a la cárcel a Nelson Velásquez, el cantante que los llevo a la cima

.Publicidad.

En una entrevista de junio del año pasado, que Nelson Velásquez le dio al influencer paisa Dímelo King, el excantante, a quien muchos recuerdan por haber inmortalizado composiciones de Wilfran Castillo y otros grandes como "Nunca niegues que te amo" o "Primavera azul", se refirió a personas que supuestamente hablaban mal de él o le cerraban puertas para vender sus shows.

La semana pasada un juez de Medellín condenó al músico a pagar más de veinte millones de pesos en multa y a cumplir cuatro años de prisión, con lo que podría entenderse mejor a quien o a quienes se estaba refiriendo. Todo comenzó en 2012, cuando el empresario Jair López, quien representa a Los Inquietos a través de su empresa LG Music Ltda, demandó a Nelson Velásquez por presunta violación de derechos de autor.

Nelson Velásquez, también conocido como 'La voz de cristal', es –dicho por el célebre compositor Wilfran Castillo–, uno de los cantantes más sonados y más queridos del vallenato colombiano. A más de dos décadas de su mayor época de gloria, sigue recorriendo Colombia y Estados Unidos cantando éxitos como "Volver, "Perdóname la vida", "Te pienso y te pienso", "Dos locos", "Me matará el sentimiento", entre otras que él volvió famosas, al lado de su anterior agrupación Los Inquietos.

Son estas canciones y otras más, que en total suman 12 composiciones, el eje de la disputa legal del fallo en el que, según un juez de Medellín llamado Juan Guillermo Osorio, habría pruebas suficientes para condenar a Nelson Velásquez por interpretar "sin autorización" canciones de Los Inquietos, entre 2012 y 2018.

Pero hay un detalle que ha sido pocas veces mencionado en medios de comunicación y que solamente parece preocupar a expertos en derechos de autor como Santiago Sanmiguel o Juan Camilo Gómez Restrepo de Lumen Legal. El fallo en primera instancia habría sido armado de una manera tan caprichosa, y además partiendo de una definición que según estos abogados sería errada, que de quedar firme sentaría jurisprudencia y afectaría toda la legislación sobre derechos de autor en el país.

Dicho en términos simples, la Fiscalía habría confundido los términos 'editor' y 'sello discográfico' y le habría dado a LG Music Ltda, empresa representante de Los Inquietos, las facultades de editora. Como de acuerdo a lo que explica Sanmiguel estos derechos de autor son exclusivos, eso significa que aunque en el fallo se refiera a la empresa de Jair López como propietaria de derechos, estos derechos le pertenecen a otras personas. Por ejemplo, al compositor Wilfran Castillo, a quien se los administra Edimusica. La editora de Discos Fuentes.

En este detalle se habría centrado la defensa de Nelson Velásquez para demostrar su inocencia, en demostrar que la parte demandante jamás habría probado ser la editora de las doce canciones. Es decir, la compañía de Jair López sí puede ser editora, pero de otras composiciones y no de las que están referidas en el fallo.

Pero, de acuerdo a Sanmiguel, el error de la Fiscalía fue buscar personas que no eran pertinentes para entender esta problemática –y que por esta razón dieron una definición errada–, para reafirmar que LG Music Ltda sí era la editora de las canciones. Peor aún, que en los pies de página de documento ni siquiera estarían citadas las normativas vigentes que serían necesarias para soportar los argumentos desarrollados en el texto.

Además, la parte acusadora presenta argumentos tan insólitos como decir que el éxito de Nelson Velásquez, les impide vender shows a los empresarios, porque siempre prefieren contratarlo a él.

Lo que parece inferir, que ni Jair López, ni Los Inquietos entienden que cuando la gente canta los clásicos del género, no recuerda quien fue el acordeonista, el de la guacharaca o al man que toca la caja. Los fanáticos siempre tendrán en su cabeza a la voz detrás de esas canciones y más aún sí se trata de uno de los solistas más codiciados del vallenato colombiano.

¿Por qué los fanáticos quieren tanto a Nelson Velásquez, La voz de cristal?

Llevando a cuestas el legado familiar de su padre Aníbal Velásquez, famoso por el éxito "La brujita", quien además es uno de los acordeoneros colombianos más famosos y un juglar considerado el 'rey de la guaracha' (un subgénero vallenato donde el intérprete también canta), Nelson comenzó desde muy chiquito a tocar el acordeón. Se volvió un crack.

Tan sólo con 10 u 11 años se recorrió pueblos de la Guajira tocando con un amigo que interpretaba la guacharaca, pero luego se pelearon y cada uno siguió por su lado. Con el tiempo Nelson comenzó a tocar con una agrupación llamada Los Sensacionales, con quienes fue perfeccionando su técnica.

Años más tarde en un festival vallenato conoce a Omar Geles, por lo que comienza a cantar como corista principal en Los Diablitos y graba en tres emblemáticos discos del grupo: Tocando el cielo (1994), 10 años de historia (1995) y Están de moda (1996). En esa época también hace coros para Los Embajadores (recordados por su éxito "El santocachón") y Los Chiches, del también icónico José Alfonso Maestre.

A mediados de los noventa se convierte en cantante, luego de la insistencia de varias figuras del género, como el fallecido Juan Manuel Estrada. Omar Geles e Iván Calderón también lo motivaron, incluso fue este último quien le propuso grabar con Los Gigantes, pero esto nunca fue posible porque en esa hora encontrar espacios libres para grabar en los estudios no era tan fácil y más si se trataba de un cantante que pocos conocían.

Pero un día Calderón lo llama y le cuenta que le dieron el manejo de una agrupación llamada Los Inquietos y que quería que él cantara en ella. Eran los últimos años de la década del noventa y el vallenato romántico que hará famoso a Nelson Velásquez, por lo menos en la costa, no lo escuchaba nadie.

En la entrevista con Dímelo King, Velásquez dice que no era que el vallenato romántico no tuviera público, sino que algunos puristas del género no le daban espacios (tal vez por miedo o por simple soberbia). Porque al mismo tiempo las canciones románticas eran furor en el resto del país, en lugares como Bogotá, Medellín y el Eje Cafetero.

Es más, yo recuerdo, en una época en que no me gustaba el vallenato noventero, que en el Quindío las canciones de agrupaciones de vallenato romántico como Los Inquietos sonaban en casi todos los buses.

Muchos lectores se saben la siguiente parte de la historia. Gracias a la voz de Nelson Velásquez, Los Inquietos se convierten en una de las agrupaciones más grandes del vallenato colombiano, pero la relación se daña progresivamente hasta que, en el año 2004, según un artículo de Radio Uno publicado en esa época, banda y artista se separan.

Las partes hacen un acuerdo donde Nelson Velásquez se compromete a no utilizar los fonogramas, lo que aparentemente ha cumplido, ya que, por ejemplo, no habría entregado estas canciones para otros proyectos como producciones televisivas.

Pero en 2012, Jair López, demanda a Nelson Velásquez por presuntamente haber incurrido en violación de derechos de autor. ¿El motivo? Que en sus shows 'La voz de cristal' seguía cantando las composiciones que también habían hecho famosos a Los Inquietos.

Wilfran Castillo se pronunció al respecto en los últimos días y comentó que aunque no sabe si Velásquez realmente utilizó o no los fonogramas, él lo autoriza a que cante sus composiciones y que se pone a disposición para hacer cualquier procedimiento necesario para que Nelson pueda seguir dando vida a sus canciones. En otro posteo también remarca que sin su ayuda estas canciones jamás habrían salido de Colombia.

"Diles que no estás usando nada de ellos, sino de tu hermano UU", le remarcó el maestro que también ha compuesto éxitos como "Cómo duele el frío" de José Luis Carrascal, "Arroyito" de Fonseca, "Una hoja en blanco" de Esmeralda y Omar Geles, entre muchas más.

Aunque en el fallo se dictan cuatro años de cárcel para Nelson Velásquez, incluso sí es declarado culpable en instancias posteriores, sería difícil que tenga que pagarlos. Pero el problema con la condena de la semana pasada es que, si quedara en pie, podría abrir la puerta para que cualquier solista vallenato que cantara canciones de otros o cualquier músico de karaoke que opere de la misma manera, pueda ser demandado (o peor aún, encarcelado) por el uso composiciones musicales.

De momento Los Inquietos no se han pronunciado al respecto, aunque sí anunciaron que en los próximos días habrá un comunicado. Pero es probable que tanta espera les juegue en contra, porque guardar silencio sobre la condena de una de las voces más icónicas del vallenato, luego de que la empresa que los maneja lo demandara, ha hecho que muchos fanáticos del género los vean como un grupo de codiciosos que solo piensan en plata. Y parece que en este caso, el verdadero cliente, que sería el público, tendría toda la razón.