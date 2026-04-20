- Con 6 meses de anticipación Cielo Rusinque tiene a raya a los 2 organizadores del concierto BTS ¿Quiénes son?

En medio de la expectativa de los fanáticos colombianos por el concierto de BTS previsto para octubre, crece también la atención de las autoridades sobre los organizadores del evento. Miles de seguidores esperan ver a la agrupación surcoreana en el estadio El Campín de Bogotá y corear éxitos como Dynamite, Butter, My Universe, Boy With Luv, Fake Love, DNA y Spring Day.

Ante la magnitud del espectáculo, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) mantiene la lupa sobre las empresas responsables, con el objetivo de prevenir irregularidades en la logística, la venta de boletería y la ejecución del evento.

Detrás de la llegada de los artistas Jimin, Jungkook, RM, J-Hope, Jin y Suga al país figuran dos compañías clave: Promotora de Colombia S.A.S., encargada de la producción del evento, y Ticket Colombia S.A.S., responsable de la comercialización de entradas. Los representantes legales de estas organizaciones son Gabriel García Ardila, por parte de Promotora de Colombia, y Luis Alejandro Soberón Kuri, en Ticket Colombia, ambos con amplia trayectoria en la industria musical.

Gabriel García Ardila se formó en cine y televisión en la Universidad Nacional, inicialmente con la intención de trabajar en radio. Sin embargo, su camino profesional tomó otro rumbo impulsado por su afinidad con la música. Su participación en la promoción de la banda 1280 Almas marcó el inicio de una carrera que continuó en Hormiga Loca Producciones, empresa que se convirtió en su principal escuela. Con el tiempo, García se involucró en la creación del Festival Estéreo Picnic y hoy su nombre está ligado a Páramo Presenta, una de las promotoras más influyentes del país.

Por su parte, el mexicano Luis Alejandro Soberón Kuri es reconocido como una figura clave en el entretenimiento en América Latina. Fue el cerebro detrás de Ocesa, compañía que se posicionó como líder en espectáculos en México. En 2019, la empresa fue adquirida por Live Nation Entertainment, consolidando su expansión en la región. Para agosto de 2025, Live Nation alcanzó una participación del 75 % en Ocesa, reforzando su dominio en la industria musical latinoamericana.

Con este contexto, las autoridades mantienen un seguimiento cercano al evento, mientras los fanáticos cuentan los días para uno de los conciertos más esperados del año en Colombia.

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