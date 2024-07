Sobre la decadencia de Emermédica

Por: Luis Enrique Gutierrez |

julio 19, 2024

Emermedica durante varios años ha sido un referente de la atención médica domiciliaria, y ha tenido un gran crecimiento en parte a causa del mal servicio que prestan algunas IPS y EPS en el sistema nacional de salud.

Tomó mucha fuerza gracias a que las personas lo veíamos como un escape en la demora en el agendamiento de citas, la demora en las salas de urgencias, y otras falencias del sistema de salud Colombiano, que si bien no es el malo, si tiene varios y serios problemas.

Tengo contratado este servicio para mi madre de la tercera edad precisamente porque hemos encontrado una salida rápida para algunas situaciones en su salud, y efectivamente nos tuvo muy contentos durante muchos años porque nos asistió en algunos momentos críticos.

Desafortunadamente de unos meses para acá el servicio ha venido en una triste decadencia, especialmente en los tiempos de llegada de las unidades médicas y otros detalles poco agradables que comento a continuación.

Por ejemplo a mediados de diciembre del año 2023 cuando caminábamos con mi madre por una calle de la localidad de Teusaquillo, ella tropezó golpeandose la cabeza, comenzó a salir bastante sangre y parte de su cara se torno roja por la sangre, asustado por esto y sin saber qué hacer llame de inmediato a Emermédica, explique el caso y mi esperanza era que en cuestión de minutos llegará una ambulancia a auxiliarnos, pero desagradable sorpresa me lleve cuando me dicen que se tardaban 1 hora en llegar.

Como pude la llevé a una floristería donde un par de personas muy amablemente nos ayudaron y luego la lleve a donde nos alojamos esa noche.

Pasó 1 hora y nada, 2 horas y nada, llamaba a ver que pasaba y la única excusa, que ahora se volvió común, es que tenían muchas personas que atender. Se llegaron las 3 horas y hasta que por fin llamaron que no encontraban la dirección, dirección que yo ya les había corregido un par de veces, al fin llegó el médico, eso sí el galeno muy amable, la llevaron a la clínica en donde fue atendida, de haber sabido que se iban a demorar 3 horas tal vez la hubiera llevado en un taxi.

También a mediados del mes de julio de 2024 se le presentó una molestia, llamamos a Emermedica a las 4 pm, y según la enfermera el servicio llegaba en 3 horas, eso estaba bien para nosotros, pero de nuevo no llegaron, eran ya las 11 pm o sea 7 horas luego de la llamada y no llegaron, tuvimos que cancelar el servicio. Situaciones como esta ya habían pasado en otras llamadas.

Para rematar cuando se llama a pedir atención de un de un médico por teléfono, se siente que los médicos la hacen muy rápido y si se pregunta por otros síntomas de algo diferente le dicen que tiene que volver a llamar, (lo mismo que sucede en las atenciones medicas por la EPS, pedir otra cita).

Anteriormente cuando un médico le solicitaba algunos análisis se podían enviar a Emermedica y un doctor los leía y daba las indicaciones de lo que había que hacer, ahora ya no, la sensación es que la atención inicial queda incompleta.

En resumen lo que era un muy buen servicio hasta hace un tiempo se ha venido deteriorando seriamente, aparte de las molestias, puede poner en peligro la vida de las personas que confiamos en Emermedica.

Lo irónico es que llaman ofreciendo incluir a más personas por la mitad de lo que pago, ¿sino pueden atender a las que ya tienen como pretender afiliar más personas? ¿será que esta empresa tiene serios problemas internos de los que los clientes no sabemos? ¿sera que llegara a su fin?

Ojala que no, pero no es justo que no sean transparentes y presten un mal servicio en uno de los aspectos más importantes para un ser humano que es la salud. ¿Quién vigila a estas empresas? ¿Sera que mejor nos vamos para la competencia? ¿Será que esa sí es mejor?

