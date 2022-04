Sobre el ciudadano que no pudo entrar a la FilBo con su mascota. Respuesta

Por: Mario Gutiérrez Beltrán |

abril 28, 2022

Respuesta a la nota anterioremente publicada:

Buenas tardes.

Leí un artículo que publicó ud en esta revista acerca de la molestia que le produjo el impedimento de ingresar con su mascota a la Feria del Libro.

Lastimosamente no hay manera ni canal para controvertirlo ni a través de Las2orillas ni en su página de FB donde también la publicó. Quiero decirle que también tengo mascota y que lleva con nosotros 15 años, siendo sumamente consentida y querida por toda la familia.

Ha sido la compañía de mis hijos desde que tenían 5 y 7 años respectivamente, por tal razón me siento con derecho a opinar sobre el tema.

Hace poco estuvimos en un restaurante donde en efecto permiten entrada de mascotas y tuvimos que presenciar la desagradable pelea entre dos perros y sus respectivos dueños después de la pelea de estos.

Yo francamente creo que hay espacios para cada cosa y ese no es un espacio para animales ni debe serlo por muy queridos que sean.

Hablando con un amigo me dijo que a él le tocó pisar en un restaurante de estos el popó de alguna mascota. A nosotros con todo el cariño que le tenemos a nuestra querida mascota no se nos ocurre ni por equivocación llevarla a un restaurante por respeto a las otras personas y a la comunidad que quieren estar tranquilas en un sitio pasando un rato familiar.

Los espacios para llevar a las mascotas son los parques y ahí si sería utópico que no los dejarán entrar. Me parece con todo respeto que abogar por tales solicitudes hablan de lo mal que estamos socialmente exigiendo cosas tan superfluas como esta y callando cosas tan importantes como varias que no vienen al caso.

Es el mundo con sus valores totalmente al revés y a cada momento con más adeptos a este nuevo "ordenamiento". Sé que seguramente muchísima gente apoya su iniciativa, lo cual en ningún momento la avala y que cada vez son más minoría quienes como yo y mi familia vemos que hay cosas que no tienen por qué ser diferentes.

Le dejo este comentario sin el interés de maltratarlo pero con el mejor ánimo para que ud vigile un poco su escala de valores donde claramente incomodan a una cantidad de personas que como yo piensan distinto afortunadamente.

Me parece que ningún sitio público o privado diferente a un parque puede ser puesto en la picota pública por restringir el ingreso de mascotas simplemente porque a alguien como ud en este caso se le ocurre que le están vulnerando sus derechos o los del animal.

Ya no sé ni siquiera donde está la línea divisoria entre los dos derechos. Con el mayor respeto me despido.