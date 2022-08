Sincelejo, una ciudad que no despega

Por: Eduardo Menco González |

El verbo despegar se usa ordinariamente para referirse a la condición de las aeronaves de “pisar cielo” y toparse con las nubes. Claro está que aquella acción sería imposible sin el combustible necesario y los elementos indicados, especialmente si tenemos en cuenta lo pesado que son esos aparatos.

Viene bien usar la palabra en negativo para referirnos a la condición de estancamiento que ha venido padeciendo la ciudad de Sincelejo en los últimos años. Expresiones como “de mal en peor”, “que condiciones de vida tan difíciles, “la pobreza ha aumentado”, “la inseguridad va increscendo”, “nada que mejoramos en educación”, “huecos por todos lados”, “no tenemos transporte público”, “cada día más desempleo”, “mototaxis por doquier”, “caos en todo sentido” se escuchan como si se tratara de un conjunto de notas musicales que forman una especie de melodía ruidosa que han terminado por configurar una partitura que ningún maestro ha podido arreglar adecuadamente.

La verdad es que no hemos contado con la “suerte” de tener a alguien que mire al cielo y sepa interpretar lo que en teología se llama “signos de los tiempos”; es decir, alguien que no solo conozca los problemas estructurales que se tienen, sino también visualice “como desde los aires” unas formas de solución que permitan a los ciudadanos sentirse, al menos, con la esperanza de alzar vuelo. Lo curioso es que todos aquellos que han llegado al poder, lo han hecho sobre el entendido que en sus campañas se consideraban con la idoneidad suficiente para la pilotear el presente de la ciudad y garantizar unas mejores condiciones de vida. La realidad es la que conocemos: ni pilotos idóneos, y menos aún hojas de ruta desde las cuales sea posible mirar otro panorama.

La vigente administración, en cabeza del señor Andrés Gómez, de quien se sabe el Consejo de Estado ratificó hace algunos días su suspensión, a mi manera de ver, ha gestionado los destinos de la ciudad de una forma decepcionante.

Aquella visión de ciudad transformada quedó en una simple metáfora porque considero que en Sincelejo ni se ha atendido la demanda de servicios de sus habitantes y mucho menos se ha generado progreso ni obras de impacto que hayan tenido como centro del desarrollo, al ser humano. Por el contrario, no se entiende por qué algunas obras que quedaron inconclusas de la gestión anterior siguen en las mismas condiciones. Mero flatus voci,s decían en latín, es decir “puro sonido de voz” y papel, o, como decimos vulgarmente “pura paja”.

Lo más fácil sería decir que este tipo de gobernantes llegan al poder por dinero propio o ajeno para, presuntamente, comprar votos y obtener el puesto de capitán. Sin embargo, la realidad es que a diario queda demostrado que más allá de eso, les arropa un manto de ineficiencia frente al manejo de los asuntos públicos, convirtiéndose el asunto en un tema incluso de índole moral, pues si no se cuenta con las capacidades para gobernar, ¿para qué el poder? Aquí es donde aparece la política como negocio, lamentablemente.

Mientras tanto tendremos que seguir en modo parqueo, como en un hangar; a la espera de que alguien capaz, estudiado, sensible, comprometido, líder y verdaderamente político asuma la gran responsabilidad de dirigir los destinos de una ciudad que pareciera no soportar más. También porque la tripulación (nosotros) quizás no hemos tenido la suficiente claridad frente a nuestro deber público de elegir sabiamente a quienes en campaña dicen gobernar y en la práctica se dedican a otras cosas diferentes. Habrá que preguntarles cuál es el concepto de gobierno que tienen, si es que saben de esos asuntos.

La verdad es que ayer mientras aparecían unas fotos del alcalde de Sincelejo en una reunión con el presidente Petro, quizás muchos nos hicimos la misma pregunta ¿y este no está suspendido del cargo? Y decíamos, tal vez, “mírenlo allá muy ensacado”, mientras el pueblo sigue esperando un gobierno que lo dignifique. Ojalá el contexto de cambio y trasformación que se vive en Colombia hoy se extienda hasta las próximas elecciones de alcaldes, para poder volar alto.