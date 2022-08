Lucha por una curul en la cuna del uribismo

Por: Iván Cruz |

agosto 12, 2022

Pasaban las 7 de la noche del pasado 13 de marzo. Las urnas se habían cerrado y los nuevos congresistas para el periodo legislativo 2022-2026 ya estaban electos. De repente una llamada lo sorprendió. Una voz de mujer al otro lado del teléfono lo llamaba desde Medellín: "doctor Jairo Corzo, buenas noches, qué pena molestarlo, usted no me conoce. Le habla Luz María Múnera, estoy perdiendo mi curul en Antioquia para la Cámara de Representantes por muy pocos votos. Necesito que me ayude a buscar mis votos''.

Corzo sin pensarlo dos veces tomó el primer vuelo desde Bogotá y viajó a Medellín, sin saber que estaba a punto de comenzar una titánica batalla contra el Centro Democrático, el partido de gobierno del entonces presidente Iván Duque.

En cuestión de 48 horas casi que sin dormir y cambiarse de ropa por la premura de los tiempos para presentar las reclamaciones, y después de revisar mesa por mesa, en especial donde el Pacto Histórico tenía una sospechosa votación de cero, esté abogado de Bucaramanga experto en derecho laboral, disciplinario y electoral recuperaba, junto con un pequeño grupo de voluntarios, más de 66 mil votos para el Pacto Histórico.

De esta forma Corzo le sumaba a la hoy bancada de gobierno del presidente Gustavo Petro una curul más, pero en el corazón del uribismo, Antioquia; lo que para él le da un valor agregado al tema. De esta forma, el PH quedaba con tres escaños en la Cámara por Antioquia y el Centro Democrático con cuatro.

Una victoria que podría considerarse menor, frente a la recuperación de más de 530 mil votos para el PH en la lista al Senado, trabajo centralizado desde Bogotá y ordenado por el entonces candidato Gustavo Petro, al que se le invirtió cerca de 3 mil millones de pesos y un nutrido grupo de personas expertas al servicio de Álvaro Echeverri, otro experto en temas electorales convocado por el senador Roy Barreras.

Lo anterior hace mucho más meritorio el trabajo de Corzo, quien prácticamente solo y sin ningún tipo de recursos ni remuneración lograba el 16 de marzo recuperar una curul muy importante y simbólica en la lucha política entre las dos fuerzas más grandes y antagónicas de Colombia: el petrismo y el uribismo, que veía como su representante en ejercicio John Jairo Berrio perdía su curul y su chance de continuar en el legislativo.

Como era de esperarse, en el Centro Democrático no se iban a quedar con los brazos cruzados, asegura el abogado Corzo. ''En esos días me lo encontré en el recinto donde se llevaba acabó el reconteo inicial con su equipo de abogados peleando la curul. Cruce algunas palabras con ellos y estaban muy seguros de poder mantener la curul'' recuerda Corzo.

Según este experto en temas electorales, esa fue la primera derrota para el equipo de abogados del representante Berrio. Pero seguirían en la lucha y el turno ahora lo tenía el magistrado Renato Contreras, con una silla por el Centro Democrático en el Consejo Nacional Electoral.

A comienzos del mes de julio, dos semanas antes de la instalación del nuevo Congreso el uribismo volvió a la carga. ''Yo supe que algo estaba pasando por casualidades de la vida. Me encontré al Representante Berrio en la Registraduría y lo aborde. Al verme se sorprendió y le pregunte que cuál era el motivo de su visita a la Registraduría. Me dijo irónicamente que estaba pidiendo unos favores'' asegura Corzo.

Entonces las alarmas se encendieron. ''Nos enteramos que el magistrado Renato Contreras había presentado una ponencia para quitarle la curul a la doctora Múnera. Había ordenado un nuevo reconteo sin hacerlo público y sin notificarle a nadie. Lo que claramente era un hecho irregular y violaba el debido proceso'', enfatiza el abogado Corzo.

A sólo cuatro días de la entrega de las credenciales para tomar posesión, el nuevo Congreso, el pleno del Consejo Nacional Electoral derrotó la ponencia del magistrado Contreras y le ratificó la curul a la representante del PH por Antioquia y a su abogado Jairo Corzo, quien asegura que el CNE debe reformarse.

''Si tenemos un CNE transparente crece la democracia en Colombia y si la democracia es fuerte entonces Colombia podrá alcanzar una paz total como quiere el nuevo presidente Gustavo Petro y más de 11 millones de colombianos que votaron por ese mandato.

Por eso quiere ocupar una silla en el nuevo Consejo Nacional Electoral, para luchar contra la corrupción electoral y para fortalecer la democracia. Casos como el de la representante Luz María no se pueden repetir, asegura. ''Tenemos que garantizarle total transparencia a los colombianos, respetar su voluntad, respetar su voto'' dice Corzo.

La elección de los 9 magistrados del CNE debe darse la última semana de agosto en plenaria del Congreso; y los partidos políticos tradicionales ya mueven sus influencias para poner sus fichas, algunas muy cuestionadas con denuncias, impedimentos y conflictos de intereses en el CNE, advierte Corzo, quien también ha sido registrador municipal, miembro del tribunal de Garantías Electorales, y ha trabajado en la Fiscalia General de la Nacional y en la Corte Suprema de Justicia.

Para tener en Cuenta

Uno de los casos que más preocupa por ejemplo, de cara a la conformación del nuevo Consejo Nacional Electoral, es que esté sonando el nombre de la contralora María Fernanda Rangel, a quien ya el partido liberal bajó de la lista para reemplazar a su jefe Felipe Córdoba, en la Contraloría General de la República, luego de varias denuncias de congresistas, para hacerle campaña al CNE. Como este caso seguramente sonarán más.