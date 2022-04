Sin haber soltado la Consejería Presidencial, Emilio Archila va detrás de un alto cargo

Emilio Archila, Consejero Presidencial para la implementación del Acuerdo de Paz y quien llegó respaldado por la vicepresidente Martha Lucia Ramírez, busca empalmar el fin de su período de ya casi cuatro años al lado del presidente Duque con un alto cargo en la Universidad Externado de Colombia: la decanatura de Derecho. La joya de la corona cuidada por Fernando Hinestrosa, quien además de rector siempre fue el decano, tradición que conservó Juan Carlos Henao en su primer período pero luego nombró a la abogada Adriana Zapata en la decanatura.

Después de un año en el cargo, empieza a sentirse el revolcón del rector Hernando Parra Nieto. Precipitó la salida de Adriana Zapata, quien nunca fue de los afectos del grupo de influyentes profesores de Derecho del Externado con Ramiro Bejarano a la cabeza, empoderados con la llegada de Parra Nieto quien se impuso en sonado pulso el pasado marzo del 2021. Archila vio la oportunidad de regresar a la universidad donde ha sido docente pero también director del Departamento de Derecho Económico. Sin haber renunciado a la Consejería Presidencial, está en campaña con el slogan “Caminando con Archila” con propuestas que incluye modificar el pénsum, promover la igualdad de género, regionalización e internacionalización de la carrera.

Como parte de los cambios promovidos por el rector, ha sido delegarle a los profesores la elección de los decanos -aunque el rector mantiene la discrecionalidad de reconocer no el resultado de la votación- , algo que le complicaría el caminado a Archila, quien tiene un férreo opositor: Ramiro Bejarano. El abogado y profesor se la está jugando a fondo para no tener a un ex funcionario de Duque, gobierno al que se le ha opuesto desde el día uno, como cabeza de la importante facultad, posición que no dudo en hacer pública en su Twitter con una contundente afirmación: "Transito del poder al campo universitario no ha hecho parte jamás del ADN externadista".

Bienvenidas candidatos a decanatura de Facultad de Derecho de @UExternado. No obstante, esperamos que los aspirantes compitan en igualdad y no apoyados en el poder del Gobierno de @IvanDuque. Tránsito del poder al campo universitario no ha hecho parte jamás del ADN externadista. — Ramiro Bejarano G (@RamiroBejaranoG) February 24, 2022

