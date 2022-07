Sin Ardila Lulle Nacional no sería nada: ¡Qué desagradecidos son los hinchas del Verde!

.Publicidad.

En 1996 Atlético Nacional, gracias a Ardila Lulle, se convirtió en el primer equipo en contar expresamente con el respaldo de la empresa privada. Es que antes el verde vivía de los patrocinios que le daba la empresa Santo Domingo, con cerveza Pilsen, SAM o Costeña. En ese momento la empresa pagó 8 millones de dólares para comprar el 75% del equipo.

Nacional ya era famoso en el continente, había ganado, con el patrocinio de la aerolínea SAM, la Copa Libertadores y venía de ser subcampeón en 1995 perdiendo la final contra Gremio de Brasil. Pero había ganado 6 campeonatos locales siendo ampliamente superado por Millonarios, América, Deportivo Cali y Santa Fe.

-Publicidad.-

Por eso no se puede entender que la venta de un jugador como Giovanny Moreno haya despertado este odio hacia la organización que le ha dado, en 25 años, 11 títulos y otra copa Libertadores, la del 2016, además de una final en la Sudamericana ese mismo año. Fue Ardila Lulle y no Giovanny Moreno el que hizo grande a la institución. Sabemos que los hinchas de Nacional se creen de mejor familia y piensan que el fútbol se inventó con ellos pero fue la familia santandereana, a través de patrocinios como Postobon, fueron los que hicieron magníficos, gigantes y además de ser el equipo con la hinchada más numerosa del país, al Atlético Nacional. Sin ellos sería como un Once Caldas, un equipo cualquiera que se encontró con una Copa Libertadores.