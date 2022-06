Siempre lo malo de Petro

Por: Edgar Uruburu |

junio 14, 2022

En una columna pasada https://www.las2orillas.co/el-estadista-petro-contra-el-chapulin-hernandez/ traté lo que consideré como primera parte de los temas e incidencias que han llevado a Gustavo Petro a ser carne de cañón de millones de colombianos. Encontré que hay dos razones fundamentales que se mezclan como un huevo mal revuelto: haber sido guerrillero y pertenecer a la “izquierda”. Y esta figura tiene un impacto tan negativo que opaca, casi por completo, la parte que se podría calificar como su parte buena. Ejemplo de ello son sus luchas contra la corrupción, el narcotráfico y la desigualdad social en Colombia.

Cuando Petro fue alcalde llevó a cabo obras y asuntos importantes en beneficio de las clases menos favorecidas, por ejemplo, el de “regalarles” agua a los estratos 1 y 2 (6mts.cúbicos) que ocasionó el rechazo de varios sectores. Se escuchaba a personas diciendo: “esa gente de los barrios pobres" abusa del beneficio y lo que hace es desperdiciarla. Expresiones típicas de quienes no son beneficiados y que según algunos estudios ocurre en realidad como parte de esa idiosincrasia colombiana, o si se quiere latina. “Es parte de la envidia que se siente porque a otros les dan y a uno no…” (1)

Este indicador es muy palpable y demuestra que así las intenciones de un gobernante sean las mejores, si la gente no las analiza y comparte como un hecho necesario y de importancia local o nacional, es difícil lograr los cambios ideales para la comunidad en general. Y como esa aversión viene de años atrás, de un momento a otro llega a competirle un personaje que se muestra como independiente, que dice va a combatir la corrupción y logra avanzar a segunda vuelta causando gran revuelo.

Este personaje que hasta hace poco no tenía ninguna relevancia nacional es inflado por la derecha (acicalada detrás de bastidores), por las redes sociales, por los Medios de Comunicación y los fanáticos que dicen “que cualquiera menos Petro” y entonces se convierte en un contendor de peso.

La prensa y las redes lo muestran como “el Salvador, como el Mesías Político y de un momento a otro se convierte en la mejor carta para ser el próximo presidente. Pero para otros es un estrafalario que ha llegado allí gracias al manejo de sus publicistas y el apoyo de los perdedores de turno. Algunos lo ven como una réplica de Trump (una mala copia chichombiana que causará más mal que bien). Un Chapulín con el cual no se contaban con su astucia”. Su cuerpo y su rostro metidos en el uniforme rojo rápidamente se hicieron virales en las redes de aquellos que esperan la derrota de Petro.

Ese rojo resalta para ellos como una esperanza, pero olvidan que no se compara con la sangre derramada por los patriotas que nos libertaron, por la de los muchachos de los falsos positivos, por la de cientos de líderes sociales asesinados, por la de todos los colombianos asesinados a través de esta guerra fratricida, orquestada y dirigida por unos “políticos” sin vergüenza, sin moral, sin ética y sin escrúpulos, lastimosamente apoyados por ciudadanos del común.

Hay gente que tiene que luchar para conseguir el sustento, para poder estudiar, para alcanzar oportunidades y, sin embargo, están del lado de quienes acaban con el futuro de las próximas generaciones, creando una correlación inexplicable entre el bien y el mal. Transmitir de boca en boca conceptos equivocados, escupiendo rencor, odio y dolor cuando debería haber unión, diálogos de verdadera paz para así construir un país mejor.

Desde hace mucho tiempo se ha estigmatizado a Gustavo Petro como propiciador del mal y gestor de una izquierda que llevará a Colombia a otra Venezuela es producto, precisamente, no sólo de la ignorancia política sino de la falta de lectura, de investigación y de sentarse a ver los videos donde, desde hace años, ha denunciado a narcotraficantes, paramilitares, a las Farc, a los corruptos y todo lo que vaya en contra del progreso y la paz del país. (2)

Desaprovechar tantas riquezas naturales, sociales y humanas es peor que cualquier pandemia. Comenzar a pensar en las oportunidades y no dejarse llevar por la "idiotización" promovida por los mismos de siempre y sus subalternos, es marcar un mejor futuro para sus sucesores, sus familias y su país. No cometa el error de seguir ayudando a hundir el territorio que lo vio nacer.

Es importante manejar un sistema de comunicación más personalizado y directo donde prime el diálogo y se vaya a la raíz de la verdadera información para encontrar lo malo, pero también lo bueno. Que los políticos de siempre no oculten los logros reales de los opositores porque no les conviene y entonces los muestren como enemigos. (3)

Se dijo, por ejemplo, que Petro en su alcaldía regaló casas a gente vaga. Al investigar se encontré que fueron entregadas a desplazados por la violencia, mediante el programa de Vivienda de Interés Prioritaria (VIP). Es decir, no eran vagos y las viviendas no fueron gratis sino a bajo costo. Pero volvemos a lo mismo, la gente no investiga, no va a las fuentes, no consulta donde debe sino se deja llevar por lo que dijo el vecino, por el mensaje de WhatsApp, por el video o por el montaje entre otros. TikTok ha influido tanto que es considerada una estrategia de suma importancia a todo nivel. Es fundamental que quienes manejan la parte publicitaria de la campaña de Petro y Francia deben crear y manejar métodos más llamativos y contundentes para así darle un toque y UN CAMBIO COMPLETAMENTE POSITIVO a sus imágenes.

La desinformación lo ha hecho odiado, mientras Uribe es admirado por millones de colombianos que han sido afectados por las Leyes 50 y 100, por la disminución en el pago de horas extras y de los dominicales mientras se aumentó del valor que el trabajador debe hacer a los aportes.

Lo siguen y lo defienden protegiéndolo a él y a sus marionetas como Duque, Cabal, Valencia y demás. Todo parece indicar que este es el prototipo de una gran parte de colombianos: masoquistas y desinformados de la realidad por naturaleza; creyentes fervientes de programas de radio y noticieros de televisión (RCN y caracol, entre otros), revistas como Semana y toda la red digital y de iglesias que manejan quienes quieren y pretenden mantener la desigualdad en Colombia.

La vieja historia de que "si Petro y Francia ganan nos lleva el chiras o el que sabemos", que nos inundará el castrochavismo (ese término creado, tergiversado y manipulado por la derecha y ultraderecha) es el miedo generalizado que le han metido al pueblo, sea del estrato que sea y que hace pensar que a nivel de conocimiento político todos se podrían catalogar como “estrato cero”.

Los medios y quienes creen en el odio como alimento diario pregonan que con el triunfo de Gustavo Petro y “El Pacto Histórico” el país se va a ir al abismo y en cambio ocultan las atrocidades de años atrás. Que el colombiano ha sido deshumanizado más y más, que está condenado a morir de hambre, a vivir en la miseria y lo vean como algo normal.

Los dueños del país no quieren que el mundo sepa que son miles de campesinos a quienes les han robado sus tierras, que han cometido atrocidades camufladas bajo una guerra oculta, patrocinada por un Estado amañado y corrupto. Quiere usted, ciudadano común y corriente, votante con poder de decisión, ser patrocinador de un futuro incierto para las futuras generaciones de Colombia. ¿Querrá usted, que continúe esta pelea de “idiotas útiles”, que siga esta guerra fratricida que no beneficia ni a pobres ni a ricos?

El candidato Petro ha luchado y ha denunciado y sin embargo muchos no ven ese valor con admiración porque le creen a Uribe, Vargas Lleras, la Cabal, la Paloma valencia y los demás pícaros denunciados por robar y querer seguir saqueando al país. Pero tal vez la culpa no es de “los malos” sino de muchos de “los buenos”, habitantes de esta tierra masacrada, humillada y adolorida, que no ejercen su verdadero poder. Se dejan convencer, o lo que es peor, comprar a la hora de votar y con ello siguen permitiendo que Colombia siga siendo esa Patria Boba”, así como la de la época pasada. Por eso no se ha cambiado mucho en más de 200 años”.

Pero el pensamiento fracturado del colombiano prefiere estigmatizar al exguerrillero e inclinarse a "idolatrar capos" y ahora, con un “salto de rana”, se van del lado de un líder aparecido, inflado en las redes sociales como “El Salvador”, el de la astucia de “El Chapulín” (se ve en el mensaje que reenvían y reenvían) y por ello logró pasar a la segunda vuelta superando a Fico y a Fajardo.

Pero se han preguntado ¿astucia para llegar al poder? o ¿utilizar el poder para llegar hasta donde está, pesar de que supuestamente está acusado de corrupción? ¿No han pensado que todos sus movimientos estaban fríamente calculados? ¿Qué tanto se puede esperar de un constructor de viviendas mal hechas? Y ¿de un Jefe de Estado con un carácter tan explosivo como el que ha mostrado el señor Hernández?

Ojalá después no se arrepientan, porque como dice el verdadero Chapulín: “un error lo comete cualquiera, 500 errores los comete cualquiera” y después no vayan a decir “que se aprovecharon de su nobleza (la de los votantes, porque “el ingeniero” no creo la tenga. No quiero ni imaginar su risa malévola tras bambalinas al tiempo que grita: “chanfle, rechanfle y recontrachanfle pueblo güevón” no contaba con mi astucia”.

Y es que este “ingeniero” que acaba de aparecer tiene una campaña y asesores que manejan lo que sea. Su estrategia cuenta con el apoyo de diversos sectores: populares, intelectuales, pseudointelectuales y ahora de algunos de los derrotados en las primarias” que no quieren dejar de ser parte del poder. Por ejemplo, en una entrevista de la Silla vacía a Armando Martínez (4), el exprofesor emérito de la UIS afirma: “Los bogotanos se aterran de Rodolfo, pero aquí es normal darnos en la jeta”, expresa también su sentir regionalista como santandereano y lo que se nota es que se quedó en el siglo pasado, al estilo los granjeros gringos y por esto a los santandereanos les dan de regalo de 15 años un revólver. Este “académico por lo visto olvida que estamos en el siglo 21 y existen leyes que de incumplirlas generan penas y cárcel y no es sólo importante tener un presidente de ese departamento, sino que debe ser una persona idónea e integra en todo el sentido de la palabra.

Es curioso que ahora otro exguerrillero del M-19, Carlos Alonso Lucio, quien perteneció primero políticamente al Movimiento 19 de abril y luego se apartó para integrarse a las filas del Centro Democrático, que es “Pastor” y empresario ganadero ahora ha salido a apoyar a Rodolfo Hernández argumentando que es producto de “la Colombia silenciosa” y que por ello va a ser el próximo presidente de Colombia. Sería bueno investigar y saber este exguerrillero en su función de Senador qué acciones realizó en favor de esas clases menos favorecidas; si es que para él existen porque en una columna que acabo de leer, como conclusión se puede determinar que para él “en Colombia todo el mundo es feliz”:

(“Pero Colombia no es un país de vivarachos, como algunos lo creen y quieren hacerlo ver.

Por eso cuando uno ve los petrovideos se da cuenta de que no están ni tibios. No tienen ni idea de lo que es Colombia. Están tan equivocados que llegaron a creer que un grupito de políticos corruptos jugando la guerra sicológica podía engrupir a un país como Colombia.

—No están ni tibios.

Colombia es un país de gente muy inteligente y muy trabajadora. Un país de gente muy solidaria que siempre anda viendo cómo ayudar a sus familias y a sus amigos. De gente que tiene principios y valores y que quiere progresar sin vergüenzas ni deudas con nadie”.)

Lo que se puede notar a leguas en el pensamiento de este otro exguerrillero del CD es que vive en un mundo irreal, un mundo de la alta sociedad, donde seguramente por su condición de Pastor y ganadero nunca va a los barrios populares; que su odio, o tal vez su envidia contra Petro la demuestra con este tipo de análisis de una sociedad colombiana que no conoce y de la cual cada vez está más alejado y por lo tanto más frío.

¿O será que desde el púlpito ve todo “color de rosa”? ¿A sus seguidores tal vez los convenció de que él sí cambió el fusil por la palabra de Dios? ¿No pide limosnas? ¿Cuántas cabezas de ganado de sus ganaderías dona para alimentar a los pobres? ¿Habrá constancia de algún debate de Lucio contra los corruptos, contra los narcotraficantes o contra las fuentes del mal que él debería combatir como pastor y servidor de Dios? Señor Lucio, para usted "Colombia no es un país de vivarachos" porque "es uno de astutos como el "ingeniero Hernández"

Colombia debería aprender de Uruguay, que hace unos años eligió como primer mandatario a Pepe Mujica, un exguerrillero del grupo "Los Tupamaros". Este sí un verdadero líder social y no como los de pacotilla que existen en “esta Colombia inteligente, trabajadora y feliz…”. El gobierno de Mujica es considerado uno de los mejores de la historia de Uruguay y del mundo.

Logró que su país tuviera un significativo desarrollo social y económico y hasta el momento se mantiene como el país suramericano de más alto nivel. (5) El exguerrillero Mujica hubiera podido dedicarse a ser reelegido y mantenerse en el Poder, pero prefirió retirarse a vivir feliz y en paz, contrario a lo que acontece en la ilusa Colombia que durante tantos años ha apoyado al "presidente eterno" y ahora cree en un candidato de fábula… pero de terror, incluyendo pastores que parecen de la época de la inquisición…

Al investigar, leer, y analizar muchos videos e información de quienes han gobernado al país se pueden encontrar muchas razones por las cuales una gran mayoría de colombianos está cansada por las burlas, por el desempleo, por el abandono del Estado y por tantas otras cosas que los han llevado a la pérdida de la capacidad adquisitiva y de su calidad de vida.

Esas y muchas otras han sido contundentes para que millones de colombianos crean que las propuestas de Petro son la mejor opción para los campesinos, los pobres, los trabajadores, la clase Media, nuestros territorios, los recursos naturales, la salud y el desarrollo general del país. Revisando sobre el tema encontré un portal que hace un análisis y expresa sus propias razones por las cuales considera se debe votar por el candidato del Pacto Histórico. Una muy oportuna es la aclaración para aquellos que piensan sería un gobierno expropiador (6).

Y esa no es precisamente la Colombia Silenciosa sino la Colombia oprimida, maltratada, humillada y masacrada (como la de los falsos positivos). Pero solo la historia dirá algún día si los votantes tomaron o no las riendas que les correspondían y eligieron la mejor opción, así esta no fuera la carta sugerida por el "Señor de las Sombras". De lo contrario Colombia seguirá siendo controlada desde las sombras por el señor de siempre.

Algunos contenidos e investigaciones se basaron en La “Carta abierta a Gustavo Petro” escrita para las elecciones 2018 - 2022 (7)

