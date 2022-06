El estadista Petro contra el Chapulín Hernández

Por: Edgar Uruburu |

junio 07, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

La desinformación evidencia cada día cambios importantes en el comportamiento político y social de Colombia, incluso bajo la gravedad de la pérdida de los valores que ayer eran fundamentales para un desarrollo más equitativo.

Escuchando conversaciones de algunos grupos noté como muchos de ellos después de lo ocurrido en elecciones pasadas y de las promesas incumplidas han perdido sus esperanzas.

Se reunieron para analizar sobre la mejor opción en esas pasadas elecciones y tomaron la decisión de apoyar a Gustavo Petro. Desde ese tiempo muchos comentaron que él era la mejor opción, a pesar de notar que le faltaba un poco de agilidad en su forma de ser y lo hacía parecer simplón o a veces petulante.

Se discutió al respecto y se concluyó que no se puede prejuzgar por asuntos un poco banales pero que haciendo un análisis serio y real era básico que tomara una actitud un poco más dinámica para calar más profundamente en los electores y confiaran más en él y hacer ver a los electores que el país tendría un futuro mucho mejor. Esa esperanza de atraer más votantes se desvaneció ante un proyecto con más maquillaje, que finalmente venció, pero nunca cumplió.

Esto ocurrió hace cuatro años y después de este periodo desastroso de la vida económica, social, cultural y sobre todo de la salud de los colombianos, y aún más cuando llegó una pandemia desastrosa para el país y el mundo. Esto no exime a Duque de ser considerado como el peor presidente de la historia nacional.

A pesar de que “la chanchomanía” no funcionó como gobierno, que es visible en estadísticas, en inconformismo y otros aspectos no parecen tener un efecto negativo en “el vulgo” (y aquí no se incluye únicamente a los estratos bajos sino a todos), que es la gente sin un nivel cultural alto; aquella que se deja llevar por la información difundida por los Medios de siempre, de propiedad de los “poderosos” y que por lo tanto perdieron la objetividad, fundamental en el verdadero periodismo.

Para las elecciones del 2022 el “Uribismo” lanzó como su protegido a “Fico” Gutiérrez para competir con Gustavo Petro, Sergio Fajardo y Rodolfo Hernández entre otros. Como un verdadero profeta el caricaturista “Matador” lo describió en una de sus trabajos: la estrategia del Uribe ya estaba ideada. Su carta oculta, el avión que sobrevolaría era el desconocido “ingeniero”.

Los otros dos aviones se irían a pique (así como Shakira con el astro del fútbol, claro que con mayor acento Piqué)

Dicen las malas lenguas que en este país están en cada esquina, que el auge y explosión milagrosa se debió a un publicista argentino, todo un mago para llevar la popularidad del hombre a altísimos niveles. Consejos que talvez, si Gustavo Petro hubiera tenido en cuenta, le hubieran bastado para no tener que ir a esa segunda e incómoda segunda vuelta.

En una carta abierta a Gustavo Petro, escrita hace cuatro años, se le aconsejó que aprendiera del “mago del Ubérrimo”, que observara cómo con su habladito paisa y su poncho aparentando ser un paisa bonachón le hace creer a miles y miles que es honesto, emprendedor, el mejor titiritero de nuestra historia Patria y el único capaz de hacer que el olvido sea colectivo.

A nadie le importa que cuando le sacan la piedra insulte a quien se le da la gana y amenace con el famoso "le doy en la cara marica", por el contrario, sus seguidores de inmediato se alborotan en las redes apoyándolo (1). Y ahora la copia fiel, el boom son las amenazas, bofetadas y declararse admirador de Hitler las que para algunos son muestra del carácter que debe tener quien va a ocupar la casa de Nariño (2)

El estilo del líder del Pacto Histórico no es así. Pero desde hace tiempo ha debido comenzar a utilizar algún tipo de vocabulario y de expresiones que impacten más en la gente. Raro, porque como costeño podría haber actuado más jocosamente. Aunque la mayoría de verdaderos intelectuales costeños que he conocido tienen esas características pasivas.

En estos momentos sus opositores, e incluso algunos sectores de la prensa internacional dicen que Petro es populista mientras otros dicen que es muy serio y hasta petulante y que por ello muchos del "populacho" no lo siguen, porque no encaja en su forma de ser.

Esa es una característica propia del ex, el de los falsos positivos y el candidato del Pacto Histórico no ha aprendido a sacarle provecho a ese tipo de comportamientos manipuladores (como el bien conocido del presunto narco 82, cuyo expediente no existe, se desapareció o se ocultó). Hay que ser todo un mago para ello. (3)

Los votantes que lo hacen a ciegas nunca han sido capaces de investigar la relación con los gringos, quitarle la etiqueta de No 82 y la concesión de contratos de las minas de carbón y el petróleo.(4) “Ese legado” no fue más que un acto ilegal de entrega de recursos naturales a terceros. Tal vez ese es uno de los motivos por los cuales combaten duramente la idea de Petro de reemplazar el crudo y la minería por el agro (esto acabaría con la aparente ilegalidad en ese sector, de la cual los más beneficiados son empresarios extranjeros).

“Al ser un experto embaucador logró ser presidente y senador dos periodos y titiritero de Duque y de todos quienes le rodean. Ahora sin que sea evidente tiene ese as debajo de la manga, llamado Rodolfo Hernández, el ingeniero”. Así muchos se nieguen a admitirlo.

El haber figurado en la lista junto a Pablo Escobar, Carlos Castaño y Popeye entre otros (5) sin que nadie lo recuerde (o “se hacen los locos”) es una gran agilidad que lo ha mantenido en la cúspide poderoso, mientras a Gustavo Petro todavía le siguen inculpando el hecho de haber sido guerrillero.

Es una situación digna de analizar pues en las filas del partido del ex figuran otros integrantes del M 19: Rosemberg Pabón, exdirector administrativo de Economía Solidaria y Everth Bustamante, exsenador. (6) Incluso, el señor Ever Bustamante en días recientes en una entrevista “se autoproclamó como un forjador de la democracia y “acusó a Gustavo Petro de estar ejerciendo como guerrillero en la práctica y que su crecimiento político ha sido gracias a las clases marginales.

Enfatizó que como no ha logrado llegar al poder militarmente vía las Farc está tratando de lograrlo por esa vía y es un peligro para la región, afirmó Bustamante. (7)

La terminología que utilizan los representantes de partido de gobierno sigue demostrando el poder de oratoria que utilizan para hacer creer a la gente y las comunidades internacionales que el líder de la izquierda tiene resentimiento contra los poderosos y su pretensión es quitarles todo.

Aunque si se mira objetivamente son ellos quienes ocultan las verdades y las mentiras para seguir generando rencores y división. Apoyados por los medios de comunicación siguen manipulando a la gente a su acomodo, la siguen desvertebrando para que, al igual que como en el pasado el odio entre liberales y conservadores, los llevará a matarse entre ellos. Esa es la estrategia de su política.

Pero cuando el rencor proviene del expresidente Uribe es aceptado en la forma que sea y más si es contra Petro, Santos, o todo lo que sea a contra la “supuesta izquierda y la extinta guerrilla (Farc). (8)

Así el amo del Ubérrimo (si seguimos así pronto ya no seremos colombianos sino Ubérrimos) y él seguirá siendo el rey de un país lleno de odio, obnubilado y resentido.

No importa que la guerrilla haya entregado las armas y llegado a un acuerdo de paz, como un hecho de relevancia mundial, si el jefe del Centro Democrático (CD) logra dominar la mente de sus seguidores, quienes, inoculados por el virus mortífero de la guerra, son partícipes del daño que día tras día se le hace a Colombia.

Cabe anotar que para contrarrestar esta campaña sucia contra Petro, el Pacto Histórico y los acuerdos de paz, los asesores de Gustavo Petro tienen mucho que cambiar en el tema de las relaciones interpersonales y publicitarias. Y de ser elegido presidente no parar allí, sino ampliar el trabajo a nivel internacional presentando los avances y logros con más claridad y contundencia.

La objetividad periodística cada día está más perdida. Hace un tiempo un periodista de RCN le recriminó a Petro, como un gran delito, el hecho de haber escupido a alguien cuando era guerrillero, pero nunca recordó que "las manos de los políticos de los cuales él habla a favor" están untadas de sangre por crímenes de lesa humanidad.

Este tipo de información no debería tener cabida en la vida diaria de los ciudadanos y es necesario una nueva visión y apoyo a Medios de Comunicación comunitarios. La competencia para con los medios tradicionales (que no van a ser nacionalizados como algunos falsamente lo difunden) debe ser real y objetiva.

Son muchos los programas a implementar para lograr la equidad social. Que junto con el del agro y los otros programas que propone el Pacto histórico; populistas para la oposición sean verdaderos ejes para el desarrollo del país.

Que se refuerce y compruebe que no nos vamos a convertir ni en Cuba, ni en Venezuela como lo repiten y repiten quienes utilizan esta táctica para manipular la mente de los votantes, ingenuos creyentes.

Por ello es importante que exista una nueva forma de comunicar y se difunda información normalmente. Los monopolios han olvidado la ética, el profesionalismo y la imparcialidad, a costa de la desinformación, la mentira y las técnicas subliminales, siempre en beneficio de los corruptos. (9)

La audiencia y los lectores deben comprender que necesitamos un cambio real y no en el papel, de mentiras y quienes llegan a los cargos políticos sigan robando al país. Que aquellos periodistas que trabajan para los gobernantes y ocultan las verdades no sigan por esa ruta y se escandalicen por los asesinatos sanguinarios que a través de la historia ha cometido el paramilitarismo, por los más de 4 mil falsos positivos y por todas las atrocidades patrocinadas por los amantes de la guerra, como el líder que tanto se opone a la paz y que ellos ocultan con su desinformación manipulándola a su antojo.

La complicidad es una forma tácita del delito, máxime cuando el deber del verdadero periodista es informar con absoluta transparencia e imparcialidad.

Y como se dijo anteriormente, uno de los puntos clave es legislar sobre quiénes deben ser los propietarios de los medios y la forma en que se deben transmitir los hechos y las noticias. Por ejemplo, nunca hablan de las capacidades mentales e intelectuales del candidato Petro. Nunca afirman su condición de estadista porque saben que este es el punto que hace la diferencia a su favor. Aquí está una clave fundamental para gobernar con conocimiento y equidad a un país.

Esta condición ha sido reconocida, incluso por Helena Urán Bidegain, quien a pesar de tener un conflicto de vida con Petro, por haber sido el candidato integrante del M 19 (aunque no participó físicamente en la toma del Palacio de Justicia). La muerte del magistrado Urán se le achacó al movimiento guerrillero durante muchos años y luego se descubrió gracias a videos e investigaciones de un noticiero de televisión, que el magistrado salió vivo y fue entregado a la Cruz Roja y presuntamente fue el ejército quien lo torturó y asesinó. Así es como se manipula, desinforma y se cometen crímenes de Lesa humanidad en nuestro país.

Helena Urán Bidegain no es petrista ni lo será, pero en su columna publicada en la Revista cambio (10), definitivamente inclina la balanza en favor del candidato del Pacto Histórico al considerar que es la mejor opción frente a un “Rodolfo Hernández misógino entre los dos candidatos que disputarán la segunda vuelta y en la cual los colombianos elegirán a su próximo presidente.

Además, allí recalca que siente “una profunda admiración, respeto y cariño” por la candidata a la vicepresidencia, Francia Márquez, por la defensa de los valores y por la dignidad que ha demostrado; contrario a la debilidad mostrada por muchas mujeres que votaron y dicen votarán por Rodolfo Hernández.

“A quien no puedo respaldar por ser un admirador declarado de Adolfo Hitler, como futuro presidente, ¡no! No puedo respaldar a un hombre que ha dado amplias señales de misoginia, del uso de la fuerza para dirimir conflictos, de ser un explotador que se aprovecha de la miseria de otros, de amenazar de muerte a quien lo cuestiona, de estar imputado por presunta corrupción mientras promete combatirla. Apoyar a ese señor es simplemente inadmisible para mí”.

Es necesario aprender que un ser humano normal no debe dejarse llevar por las primeras impresiones. Debe analizar cada día las verdaderas historias, las noticias reales, leer, informarse e investigar concienzuda y objetivamente los programas de los candidatos, sus verdaderas historias y sus propósitos reales.

Si bien este no es el único camino sí es el mejor camino para tratar de encontrar la verdad y así saber quién es quién. Dejarse llevar por las emociones no conduce a nada. El comportamiento humano es un enigma y nunca sabremos exactamente qué va a pasar. Pero si no se las deja tan fácil al protestar y exigir sus Derechos, los políticos y los dueños del poder no seguirán dominando sus mentes.

La próxima vez: la segunda parte

