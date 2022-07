Si yo fuera el ministro de Minas

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

Si alguna certeza puedo tener en la vida es que no seré el próximo ministro de Minas y Energía. De todas formas, creo que el próximo ministro debe incumplir muchas de las promesas energéticas que Petro hizo en campaña. Y las debe incumplir porque de cumplirlas va a poner a la economía colombiana en serios aprietos. Una de esas promesas radica en suspender las exportaciones de hidrocarburos. Cumplir esta promesa pone a patinar a la economía porque cerca de la mitad de nuestros ingresos en divisas corresponde a la exportación de hidrocarburos. En reciente entrevista con María Isabel Rueda en El Tiempo (Juli 5/22), ante la pregunta de qué puede pasar con Ecopetrol en dicho evento, el exministro Juan Carlos Echeverry responde con mucha sensatez: “En síntesis: la gran diferencia entre el petróleo, o sea las moléculas de petróleo que producimos y vendemos hoy, y los electrones que espera producir el gobierno Petro con sol y con viento, es que las moléculas de petróleo se venden por todo el mundo, en China, en India, en Estados Unidos y en Europa, y nos las pagan en dólares. En cambio, los electrones que produciría Colombia no se venden por fuera, solo se les venden a los colombianos. Entonces no producen dólares. Esa es la gran diferencia. El petróleo trae una inmensa riqueza del resto del mundo a Colombia, mientras que los electrones pues hay que producirlos, pero no se exportan.”

Otra de las promesas de Petro es suspender las nuevas exploraciones de petróleo. La respuesta de Echeverry ante tan descabellada idea es la siguiente, “Pues si no aprueban más exploraciones, los campos que hay, y con la producción que hay, empiezan a declinar en algún momento. La misma Asociación Colombiana de Petróleos dijo que empezaría en cuestión de dos años. Y lo grave no es que el chorro de divisas que eso le mete a la economía cada año, hace que los medios facturen más pauta, hace que los taxistas facturen más viajes, hacen que las empresas de galletas vendan más galletas y que las de arroz vendan más arroz. Todos dependemos del petróleo. Es como el primer piso de la economía colombiana. Si desaparece, se derrumba todo el edificio.”

Suspender las nuevas exploraciones sería el suicidio económico para 20 departamentos del país que dependen de las regalías. Igualmente las importaciones caerían en 15.000 millones de dólares y muy seguramente desaparecería buena parte de la inversión extranjera.

Lo que es una locura es la propuesta de pagarles a los dueños del carbón para que cierren sus minas. Con un precio que supera los 300 dólares por tonelada, hoy no es el momento para suspender las exportaciones de carbón.

Naturalmente el país tiene que transitar a las energías renovables. En materia de generación de energía limpia el país va en muy buen camino. Es necesario mejorar el trasporte y la distribución de la electricidad limpia. El gobierno que entra debería incentivar la transición al transporte eléctrico y empezar por las motocicletas puede ser un excelente comienzo. Es lo que los economistas llaman atrapar la “fruta más baja”.