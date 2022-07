Ni que fuéramos al Mundial: Escandaloso precio de nueva camiseta de la Selección de fútbol

Este viernes la marca alemana Adidas lanzó el nuevo uniforme de la Selección Colombia masculina y femenina.

|Le puede interesar: Las colombianas que se montaron en la portada de Playboy

Esta vez, el diseño tiende a ser más sobrio o minimalista con un cuello en v, franjas azules sobre los hombros y una línea roja que rodea cada manga.

Un diseño que puede ser del gusto de todos los fanáticos, pero que igualmente los puede disgustar por el exorbitante precio: Son $380.000 por la camiseta oficial y $190.000 por la pantaloneta.

Algunos ya han dado sus opiniones y coinciden en que si la Selección de fútbol masculina no va al Mundial Catar 2022 es un despropósito comprar esta nueva indumentaria.

Muchos decepcionados prefieren invertir la platica en otros accesorios, aunque [email protected] mantengan la fe intacta en las jugadoras de la Selección femenina de fútbol que se estarán disputando el trofeo de la Copa América del 8 al 20 de julio.

¿Renovarán su camiseta de la Selección Colombia por los módicos $380.000 pesitos?

Casi 300 mil por una camiseta de un equipo que no va al mundial???? Nooooo gracias! Me quedo con la vieja y me gasto esos 300 en una buena cena o una buena rumba y me la gozo muchisimo mas!

— Andres Ortiz (@ingenieroelber) July 8, 2022