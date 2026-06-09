- Sí señores, Petro renunció

VIDEO. El tópico del Prrofe. ¿Cómo una simple especulación terminó convirtiéndose en uno de los principales temas de conversación del país? ¿Quién decidió que la supuesta renuncia de Gustavo Petro debía ocupar titulares, paneles de opinión y debates nacionales? En esta nueva videocolumna se analiza un caso revelador sobre el poder de los medios para construir agenda y moldear la percepción pública.



La discusión nunca comenzó con una carta de renuncia, ni con un anuncio presidencial. Comenzó con una hipótesis (un chisme) con una pregunta, sin embargo, en cuestión de días, millones de colombianos estaban hablando de ella. ¿Casualidad? ¿Interés periodístico legítimo? ¿O un ejemplo perfecto de cómo funcionan el Agenda Setting y el Framing en la política contemporánea? Esta columna explora los mecanismos invisibles que convierten posibilidades en noticias y noticias en realidades percibidas.



Porque el verdadero poder mediático no siempre está en lo que se publica, sino en aquello que se decide amplificar. Mientras unos temas dominan portadas durante semanas, otros desaparecen de la conversación nacional. Comprender cómo ocurre ese proceso es comprender cómo se construye la realidad política de nuestro tiempo. Una reflexión necesaria para cualquiera que quiera entender quién fija la agenda pública y por qué, porque el poder el poder no comienza en las urnas sino mucho antes. Solo en la medida de que seamos ciudadanos críticos, activos y responsables lograremos hacer de Colombia una verdadera República Democrática

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