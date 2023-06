"Si pica cuando entra, pica cuando sale" el sorprendente comentario de Chris Carpentier en MasterChef 

Durante un reto en el reality de RCN, el jurado y chef no dudó en hacer un apunte que sonrojó a Zulma Rey. Hasta los demás jurados quedaron impactados con el hecho

Sin duda alguna, MasterChef Celebrity del Canal RCN, es un programa lleno de ocurrencias, momentos inolvidables y hasta situaciones tensas. Y es que, el canal sabe muy bien cómo escoger sus personajes para que puedan darle ese toque adicional al programa, con tal de hacerlo mucho más llamativo para los televidentes que se conectan a verlo. Sin duda alguna, una de las concursantes de esta temporada que se ha llevado todos los halagos y ya enamoró a más de uno es Francisca Estévez, la joven actriz que ha demostrado que tiene talento en todo lo que se proponga. Así mismo, hay quienes han despertado la rabia de su audiencia, pues algunos participantes han tenido una actitud que no agrada a todos.

Ahora bien, además de los concursantes y las pruebas que tiene MasterChef Celebrity del canal RCN, hay otras cosas por las que logra destacar. Por un lado se encuentra su eterna presentadora, Claudia Bahamón, que cada vez se ha hecho más cercana a los participantes y que por esto mismo, se ha ido ganando el amor de los televidentes del canal. Ahora bien, hay un grupo de 3 personas que levanta todo tipo de comentarios y opiniones divididas; se trata de los jurados del reality, donde están Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Christopher Carpentier. Y es que, este último es todo un caso, como se pudo ver hace poco.

En una de las muestras de plato, la participante Zulma Rey se presentó junto a Karoll Márquez, sin embargo, hubo un problema para la actriz. Al parecer no es muy afín al picante y esto se lo dieron a conocer los chefs y el jurado de MasterChef Celebrity del canal RCN, no dejo la oportunidad para soltar tremendo comentario. De manera inesperada el chileno dijo "No se preocupe, que si pica cuando entra, pica cuando sale", lo que desató la risa de todos los que estaban en el set y Zulma se quedó sin palabras para responder. Un momento que sin duda alguna será inolvidable para la actriz que está compitiendo.

