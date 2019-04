Si Claudia López gana la alcaldía, hay que decirle doctora

Claudia López cuenta con un recorrido político y académico brillante: ha logrado el destape de escándalos de parapolítica a través de sus investigaciones y además ha tenido el merito de estudiar a punta de becas. De hecho, gracias a una de ellas está cerca de obtener un grado académico de doctora. Como se ve, esa disciplina que tanto la caracteriza, bastante notoria en el transcurso de su vida, es lo que la hace más confiable. A pesar de eso, algunos le tienen rabia por ser lesbiana y por decir la verdad y lo que piensa a viva voz.

Ahora bien, apenas iniciando su recorrido para lograr ser la alcaldesa mayor de Bogotá, tras conocerse su victoria sobre Navarro, ya ha recibido muchas críticas. Algunas de ellas vienen tras las respuesta que le dio a un periodista de RCN cuando le preguntó si apoyaría a Maduro o a Guaidó: “que usted haga esa pregunta denota su ignorancia, perdone que se lo diga, yo como senadora y ciudadana he firmado más de diez resoluciones condenando la dictadura de Maduro siempre”. Como era de esperarse, en el preámbulo de la noticia se anunció que “la senadora se refirió en términos desobligantes y agresivos, lo cual constituye un irrespeto a la libertad de prensa”.

Publicidad

Sin embargo, si alguien puede decir que su libertad de prensa ha sido irrespetada es Claudia López. En octubre de 2009, publicó un artículo en El Tiempo, titulado Reflexiones sobre un escándalo, donde dio a conocer su descontento con el manejo que hizo el diario del escándalo de Agro Ingreso Seguro y además criticó el trato que le dieron a Andrés Felipe Arias por este caso en relación al que le brindaron a Juan Manuel Santos cuando se destaparon los falsos positivos. Por los juicios que emitió fue despedida con una nota así: “El Tiempo rechaza por falsas, malintencionadas y calumniosas las afirmaciones de Claudia López. La dirección de este diario entiende su descalificación de nuestro trabajo periodístico como una carta de renuncia que acepta de manera inmediata”.

Publicidad.

Así mismo, hay diferentes personas, políticos, instituciones, partidos políticos y gremios que no están de acuerdo con las acciones de Claudia López y a veces la catalogan con términos despectivos. No obstante, la andanada de insultos que recibe confirman que ese es el único modo de proceder de quienes no tienen mayores argumentos para controvertir. A las personas les cuesta oír la verdad, a menos de que esta sea sobre otros, lo que en muchas ocasiones hace la senadora. Si bien es cierto que le ha tocado retractarse de algunas acusaciones que ha hecho en contra de varios políticos, también lo es que el hecho de haber destapado un sinfín de personajes oscuros es mejor que no hacer nada.

Sea como sea, tiene que saberse que lo que ella pretende fundamentalmente es minimizar la corrupción (porque acabarla sería un imposible). Aunque claro, también tiene otras propuestas que, como cuasi doctora, seguramente podrá llevar a cabo. Teniendo en cuenta su experiencia y nivel académico, dos condimentos que mezclados hacen maravillas cuando se utilizan para hacer el bien, si no logra cumplir todo lo que propone, al menos será la mayoría.

Para finalizar, lo que definitivamente es cierto es que si la senadora llega a quedar elegida como alcaldesa, además de denominarla como tal, también se le deberá llamar “doctora”, porque fuera de contar con un pregrado y una maestría real, hace casi dos meses sustentó su propuesta de tesis doctoral y a finales de abril sustentará la oficial, lo que la convertirá en doctora. Como ella mismo afirmó: “Seré la primera alcaldesa mujer, y con doctorado”.

Si encuentras un error de sintaxis, redacción u ortográfico en el artículo, selecciónalo y presiona Shift + Enter o haz clic acá para informarnos. ¡Muchas gracias!