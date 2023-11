Si aún no ha escogido su destino para fin de año, tome nota de estas recomendaciones

Salga del molde y busque opciones distintas. Revise alternativas de acuerdo con su viaje. No todo es playa. Destinos internacionales también son una opción

Se avecina la temporada de fin de año y, como es usual, son muchos los colombianos que aún no han reservado sus vacaciones decembrinas, bien porque en su trabajo no han definido fechas para las vacaciones colectivas, o porque están esperando la prima y demás ingresos extra del fin de año para calcular su presupuesto disponible, o simplemente porque no se han decidido por el tipo de viaje que quieren realizar.

Para ayudar a esos colombianos que aún no tienen definido hacia dónde viajarán a pasar esta temporada, la plataforma B2B de reservas en línea HotelDO, presenta algunos aspectos clave para tener en cuenta, que facilitarán conseguir el mejor viaje posible, sin gastar de más.

Salga del molde y busque opciones distintas: Colombia es un territorio lleno de lugares tan inolvidables como maravillosos. Si lo suyo es la playa, puede optar por alguno de los muchos destinos del Pacífico que actualmente brindan una excelente oferta turística y además cuentan con múltiples actividades de naturaleza que serán inolvidables para toda la familia. Nuquí, Tumaco o Bahía Solano, son solo algunas de las múltiples opciones disponibles.

Revise alternativas de acuerdo con su viaje: A la hora de escoger un buen destino es crucial contemplar quiénes viajarán. No es igual un paseo de fin de año para un grupo de amigos, para un matrimonio con hijos, o incluso para quienes viajan con personas de la tercera edad. Un Agente de Viajes estará preparado para contemplar todos estos factores, y acompañarlo a tomar la mejor decisión, con base en las alternativas disponibles y el tipo de viaje que usted busca.

No todo es playa: Aunque los destinos más buscados en Colombia suelen ser aquellos donde se puede disfrutar de sol, playa y arena, la diversión y el descanso no se detienen allí. Regiones como el maravilloso Eje Cafetero, la selva Amazónica o incluso desiertos como el de la Guajira o el de la Tatacoa, pueden ser excelentes opciones para unas vacaciones especiales en familia. Aquí, nuevamente la clave es dejarse aconsejar de un experto para tomar la mejor decisión.

Destinos internacionales también son una opción: Se suele creer que salir del país es un plan muy costoso; sin embargo, hoy en día eso no es necesariamente así. En función de la oferta y demanda, existen muchos destinos interesantes para visitar durante el fin de año. Pruebe consultando las principales capitales de Latinoamérica, pues al igual que sucede con Bogotá, muchas de ellas tienden a estar más vacías estas fechas, permitiendo disfrutar unas vacaciones tranquilas, a precios accesibles y con muchas actividades y lugares por visitar.

“Es importante destacar que aún existe mucha disponibilidad para el fin de año, así que aquellos que quieren reservar sus vacaciones pueden contactar a su agente de viajes de confianza y pedirle asesoría acerca de los destinos, tipos de viaje y presupuestos que más se acomoden a sus necesidades”, agrega Adriana Gil, Gerente Comercial de HotelDO Colombia.