Cinco canciones que Shakira hizo con Luis Fernando Ochoa, el duro detrás de 'Pies Descalzos'

El mismo día en que Páramo Presenta anunció las primeras fechas de la gira de Shakira por Colombia, la barranquillera compartió un video en el que estaba ensayando "Antología", acompañada por Luis Fernando Ochoa, el flamante productor de su querido disco 'Pies Descalzos', que para febrero de 2025, cuando la cantante se presentará en su país, estará muy cerca de cumplir 30 años. En el momento en que Shakira y su nueva fecha han vuelto a paralizar el país, queríamos recordar algunos de sus mejores momentos musicales juntos.

'Pies Descalzos' salió en 1995 y tenía varios de los mayores éxitos de Shakira: "Estoy aquí", "¿Dónde estás corazón?", "Se quiere, se mata", "Un poco de amor", "Antología", entre otros. Pero Ochoa, ha trabajado en casi todos los discos de la artista. Así que hay muchas canciones, de las que los fanáticos ni siquiera están enterados de su colaboración, ya sea como escritor o como productor.

La Tortura

Luis Fernando Ochoa no sólo ha estado detrás de los éxitos más rockeros de la artista, sino de su primer reggaetón, aunque "La Tortura" no era una canción urbana cualquiera, sino una que mezclaba el perreito con rock y vallenato. En la canción que apareció como el primer corte de difusión de su disco Fijación Oral, también recordado por las canciones "Día de Enero" y "No", el músico no fue productor sino compositor.

Si Te vas

Aunque "Si Te Vas" no fue uno de los cortes de difusión del disco ¿Dónde están los ladrones?, la canción que actualmente sólo en Spotify supera los 200 millones de reproducciones es indudablemente uno de los mayores palos de la artista. Luis Fernando Ochoa también trabajó en las canciones "No Creo" y "Ojos Así", incluidas en este álbum, que también hacen parte de las canciones más importantes de la artista.

Sale el Sol

Para el disco Sale el Sol de 2010, Shakira estaba explorando otras sonoridades y coqueteando con ritmos urbanos como ocurrió con los primeros sencillos del disco "Loca" y "Rabiosa". Pero en un ánimo de rescatar los sonidos de sus primeros discos, llamó a Ochoa para trabajar la canción homónima del álbum, con la que buscó hacer un homenaje a sus inicios en el rock. No es de las canciones más importantes de la artista, pero acumula 70 millones en Spotify y fue muy aplaudida por seguidores de la barranquillera en el momento de su publicación.

Poem to a Horse

Inicialmente "Poem To A Horse" fue presentada como una de las canciones que conformaba el disco Servicio de Lavandería, el álbum que tenía canciones en español y en inglés de 2001, con el que Shakira abrió las alas al mercado internacional. Pero nunca fue lanzada como sencillo, hasta que un año después la artista presentó su primer concierto grabado (sin contar el MTV Unplugged) llamado Live And Off The Record, con el video de esta canción en vivo como corte de difusión. Una gran canción de Shakira, hecha por Ochoa, que parece haber sido castigada duramente por los consumidores de música de las plataformas digitales.

Trap

Es cierto que de las tres canciones que Shakira lanzó con Maluma (las otras dos fueron "Chantaje" y "Clandestino", esta es la que parece haber tenido menor impacto. En ella no sólo trabajó Luis Fernando Ochoa, sino que participaron productores más ligados a los sonidos urbanos como Chan El Genio y Kevin ADG. Otra canción que sin ser favorita tuvo buen desempeño, superando los ochenta millones de reproducciones en Spotify y que sirve para ver la versatilidad tanto de la barranquillera como del escritor y productor que le ayudó a crear el sonido de Pies Descalzos.