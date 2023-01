Shakira y Piqué: cuando la vida íntima se vuelve un espectáculo

Por: Elías Cordero |

enero 20, 2023

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

El culebrón protagonizado por Shakira y Piqué (desde que comenzaron sus problemas, pasando por el divorcio, hasta llegar a la ópera bufa de su última canción, un monumento al despecho que envidiaría el mismo Darío Gómez) configura uno de los episodios más vulgares y de mal gusto de esa pandemia mediática orquestada por las redes sociales (que bien podría llamarse el espectáculo de la vida íntima, tan efectista como de moda desde hace varias décadas).

Durante el transcurso de este tiempo, cualquier suceso protagonizado por un "famoso" (desde un eructo o teta al aire, pasando por el morbo escatológico extremo, hasta llegar a la divulgación de intimidades inconfesables) se ha convertido en la manera en que muchos incrementan su popularidad e ingresos. Sin embargo, ¿qué más puede esperarse de personajes con adicción mediática y dependientes de la misma? El lío es cuando millones de personas caen en dicho juego... Eso sí resulta repulsivo, porque da la medida de esa incontrolable perversión del gusto que ha terminado sobredimensionando la mediocridad hasta alturas inéditas en la historia del espectáculo.

La imagen que muchos tenían de Shakira como una artista integral ha sufrido un duro revés gracias a sus payasadas de mujer cornuda (no solo a los hombres les nacen cachos), porque el arte no es para hacer lo que ella está haciendo: usar el canto y la música para destilar rencores. ¿Pero por qué no si con la autoexposición pública de lo íntimo vergonzoso se puede ganar unos cientos de millones de dólares?

Hace algún tiempo, alguien describió a Shakira como "una bulla que se mueve". Siempre estuve de acuerdo con tal decir porque, la verdad sea dicha, nunca he entendido una sola palabra de sus canciones... Me limitaba a disfrutar sus buenas coreografías y sobre todo de esa manera tan provocadora que tiene de mover el culo y las tetas que debieron ser las delicias de Piqué mientras fue para ella el pico más alto de sus fantasías. En aquellos tiempos, ella era envidiada por muchas mujeres: tenía piqué.

Sigue siendo "una bulla que se mueve", con el valor agregado de que ahora, más que nunca, la gente hace fila para incrementar su fortuna gracias a la bulliciosa y casi pornográfica divulgación de intimidades que a nadie debería interesar, descontando a los idiotas, claro.