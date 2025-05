Shakira celebra 20 años de "Las Caderas no mienten" con Jimmy Fallon: un show que volvió a hacer historia

.Publicidad.

“Si mis caderas no se mueven, si mi cuerpo no reacciona físicamente a la canción, si no me motiva a bailar, eso significa que el tema todavía no está lista para salir del horno”. Esto es lo que Shakira le dice a sus músicos cuando está grabando una melodía rítmica en estudio, y de ahí salió el sugerente nombre “Las caderas no mienten” o “Hips don’t Lie”, que terminó de catapultar a la colombiana a las grandes ligas de la música en el mundo en el 2006.

Para celebrar 20 años de esta, una de sus más icónicas canciones, la artista se presentó anoche lunes en uno de los programas más vistos de la televisión en Estados Unidos, The Tonight Show Starring - Jimmy Fallon, de la cadena NBC, en prime time, acompañada por el colaborador original de la canción, el musico haitiano, Wyclef Jean, quienes realizaron una sonada presentación donde la barranquillera demostró una vez más que en movimiento de caderas no hay quien le gane, convirtiéndose en tendencia en redes sociales.

..Publicidad..

Lea también: El diseñador nepalí emparentado con la realeza que vistió a Shakira en la Met Gala

...Publicidad...

Ella lució un traje rojo intenso ceñido, su melena estaba más alborotada que nunca y bailó descalza en un escenario de arena. La química con Jean fluyó como hace veinte años, y participaron un grupo de bailarines y una banda en vivo. Luego del ritmo, en una presentación más íntima entre el público, Shakira también cantó su célebre ‘Antología’, uno de sus primeros éxitos de 1996.

....Publicidad....

El show de Fallon es uno de los espectáculos televisivos de mayor audiencia en la televisión norteamericana, al que acuden celebridades mundiales y donde se hacen frecuentes lanzamientos y conmemoraciones de las estrellas.

Pero, la de anoche solo fue la primera aparición de Shakira en el programa, pues la propia cadena ha anunciado que tendrá al menos dos presentaciones más, otra esta misma semana donde hablará de la historia de la canción y el impacto cultural que ha tenido, combinando música, danza e identidad, convirtiéndose en referente de conexión con Colombia. Y, por supuesto, también hablará de su gira de conciertos en Estados Unidos 'Las mujeres ya no lloran', la cual iniciará la próxima semana en Charlotte, Carolina del Nuevo, donde la acompañará el español Alejandro Sanz.

Detrás de ‘Hips don't Lie’ hay una historia y anécdotas que con el paso de los años Shakira ha ido contando, incluyendo algo que ella llama predestinación: "Cuando mi manager me propuso trabajar en un proyecto con Wyclef Jean, yo acaba de soñar con ėl, fue una cosa muy extraña, ¡random!, como una predestinación, escuchė la idea que él traía y fue como empezar en automático, como cuando un río desemboca en el mar". Así describe Shakira la energía que le impregnó a la ida. "Hips don't like surge de como yo experimento y vivo la música, la vivo de una forma muy corporal, bailando siento si una canción funciona o no, si tiene lo que necesita o le falta algo, y ahí es cuando les digo a mis músicos si mis caderas no se están moviendo esto no funciona, esto no sirve hasta que esté bailando", explica la artista.

En realidad Shakira y Wyclef Jean empezaron a trabajar la canción teniendo como base una versión de la melodía 'Dance like this' que el propio rapero haitiano hizo en 2004 para la banda sonora de 'Dirty Dancing: Havana nights'. Entre los dos transformaron el tema que incluía una fusión de diferentes ritmos como hip hop y reggaeton, y la cantante incorporó elementos tradicionales como cumbia, champeta y tambores de su Costa Caribe; modificaron algunas estrofas y el estribillo, y ella en homenaje su ciudad natal y su famoso carnaval, agregó "en Barranquillera se baila así". El resultado, un mix que no se parecía a nada de lo hecho antes, produciendo así una de las piezas más emblemáticas del pop latino de las últimas décadas.

Shakira considera ‘Hips don't lie’ como uno de sus mayores triunfos, pero no lo dice con sobradez. Recuerda que al inicio de los 2000, la industria de la música estaba dominada por hombres, y convencer a los ejecutivos de casas disqueras, directores de radio y periodistas que una mujer podía tener éxito, no era fácil. “Estaban llenos de prejuicios contra nosotras, no solo en Colombia, Latinoamérica sino en todas partes, no existían muchas artistas pop. Que un ritmo como Hips don’t lie, con sonidos autóctonos colombianos, sonará en la radio norteamericana fue algo increíble, era casi un imposible, ¡un milagro!, ahora las cosas son diferentes, ha corrido mucha agua bajo el puente”.

Cuando le puso punto final a la letra y ritmos de la canción, era tal la confianza de la intérprete en lo hecho que llamó al propio presidente de la disquera Sony para que recogiera lo que hubiera en mercado del disco Oral Fixation Vol. 2 -totalmente en inglés, recientemente lanzado y que no había obtenido los resultados esperados-, para hacer una reedición que incluyera 'Hips don't lie', lo que finalmente no solo terminó salvando las ventas del álbum, sino que se convirtió en uno de los temas más escuchados en todo Estados Unidos y el mundo en ese momento.

Lo que siguió es historia. Un fenómeno global ubicándose como el primer sencillo de Shakira en alcanzar el puesto número 1 del Billboard Hot 100 en Estados Unidos; pero además, fue número 1 en más de 55 países, sus ventas superan 20 millones copias, y las visualizaciones del video van en más de 1,5 millones. El mismo año de su debut, en ese 2006, Shakira fue invitada a interpretarla en la ceremonia de clausura del mundial de fútbol en Alemania, y siguieron una larga lista de premios y galardones en los grammys, en los MTV, etc.

No hay una presentación, un concierto de Shakira, en la que no pueda dejar de interpretar ‘Hips don't lie’ porque el show quedaría inconcluso. Veinte años después, en el show de Jimmy Fallon, Shakira demuestra una vez más que sus caderas no mienten; su performance y solicitudes demostra que se trata de una canción que no envejece y que se ha convertido casi que en un símbolo nacional.