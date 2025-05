El diseñador Nepalí emparentado con la realeza que vistió a Shakira en la Met Gala

.Publicidad.

Shakira deslumbró en la Met Gala 2025 con un vestido rosa chicle, destacando por sus recortes tipo reloj de arena y una voluminosa cola de varias capas. Este atuendo marcó su segunda aparición en el evento, interrumpiendo su exitosa gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran, que ha batido récords de asistencia en América Latina. Su elección de vestuario generó comparaciones con el look de Nicki Minaj en la Met Gala 2019 hecho por el mismo hombre. Conozca al diseñador que vistió a Shakira.

La Met Gala 2025, celebrada el 5 de mayo, tuvo como tema "Superfine: Tailoring Black Style" (Superfino: el arte de la sastrería en el dandismo negro), enfocándose en el dandismo negro y su influencia en la moda. El código de vestimenta "Tailored for You" invitó a interpretaciones creativas de la sastrería. Figuras como Zendaya, Rihanna y Pharrell Williams destacaron con atuendos. La gala recaudó 31 millones de dólares, estableciendo un nuevo récord.

Un momento inesperado ocurrió cuando Shakira, durante una entrevista en la alfombra roja, mencionó accidentalmente el embarazo de Rihanna antes de que esta lo confirmara públicamente. Al darse cuenta de su desliz, la cantante expresó su sorpresa y lo tomó con humor. Rihanna, posteriormente, apareció en el evento luciendo un vestido de Marc Jacobs que resaltaba su embarazo, confirmando la noticia.

¿Quién es el misterioso diseñador que vistió a Shakira?

Aunque algunos rumores apuntaban a que iría vestida de Versace, todo parece indicar que la cantante prefirió a Prabal Gurung, un diseñador nepalí-estadounidense cuya familia materna está relacionada con la realeza nepalí. Reconocido por combinar la artesanía de alta costura con un fuerte compromiso social. Nació en Singapur y se crió en Katmandú antes de formarse en el Instituto de Tecnología de la Moda de Nueva York. Fundó su marca homónima en 2009 y rápidamente captó la atención de la industria.

Gurung ha vestido a figuras de la crema y nata en el mundo, como Michelle Obama, Kamala Harris, la duquesa de Cambridge, Sarah Jessica Parker, Anne Hathaway, Oprah Winfrey, y celebridades como Zendaya y Gigi Hadid. Su estilo combina elegancia con siluetas no muy usuales, fusionando elementos de Oriente y Occidente. En la Met Gala 2025, diseñó el vestido rosa chicle de Shakira, un atuendo exuberante que evocó tanto sensualidad como teatralidad, por eso tiene fama de crear prendas que suelen ser icónicas en la alfombra roja.

El precio de un vestido de Prabal Gurung puede variar muchísimo, pero las piezas de alta costura como la que lució Shakira en la Met Gala suelen superar los $10,000 USD, dependiendo del nivel de personalización, materiales y trabajo artesanal. Sus vestidos de pasarela para celebridades pueden alcanzar los $30,000 USD o más, especialmente si están hechos a medida para eventos como la Met Gala. Es decir, unos 128 millones de pesos. Aunque también tiene líneas que no son para celebridades y sus costos disminuyen un poco.

Aunque pocos saben que más allá de la moda, Gurung es un activista. En 2011, cofundó la Shikshya Foundation Nepal, que proporciona educación a niños desfavorecidos en Nepal. También ha recaudado fondos para víctimas del terremoto de Nepal en 2015 y ha apoyado causas como Planned Parenthood y la lucha contra el racismo anti-asiático. Su colección de primavera 2020 incluyó camisetas con el mensaje "Who Gets to Be American?", destacando su enfoque en temas sociales y políticos.

Por otro lado, en 2025, Gurung publicó su libro de memorias titulado Walk Like a Girl, donde relata su viaje desde Katmandú hasta convertirse en una figura influyente en la moda neoyorquina. El título, inspirado en insultos que recibió en su infancia, refleja su transformación personal y profesional. Actualmente, Gurung es vicepresidente del Council of Fashion Designers of America (CFDA) y continúa utilizando su plataforma para promover la inclusión y el cambio social a través de la moda.

Otros colombianos que brillaron en la Met Gala 2025

Entre los invitados este año hay varios colombianos que se destacaron con sus trajes y estilos para esta noche de gala internacional. A la gala llegaron J Balvin, que lució un traje de tres piezas color rosa pálido del diseñador Marc Jacobs, “hecho de lana barathea y con acabados en satén negro, el traje tiene un look limpio y sofisticado, en una reinterpretación de los sastres coloridos”.

Por otro lado, también asistió Maluma, vestido de Willy Chavarría, con un Zoot suit, un tipo de traje masculino que fue muy popular en los años 40: “caracterizado por pantalones de cintura alta, perneras anchas y un abrigo largo con solapas anchas y hombreras acolchadas”.

