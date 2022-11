Señor Petro: con la salud de los colombianos no se juega

Por: Octavio Toro Chica |

Su retórica, su discurso acompañado de expresiones grandilocuentes, expresiones corporales y gestuales dignas del mejor de los actores, han venido sirviendo para el descreste de todos aquellos quienes por sus miedos infundados o crasa ignorancia votaron por usted y hoy, Petro, siguen ciegos en ese laberinto en el que usted y sus lacayos nos han venido metiendo poco a poco de manera magistral, embebidos en su verborrea, convincente pero vacía.

Su magistral juego de palabra, nos han venido metiendo en sus propios juegos, los que hasta el momento se encuentran muy avanzados en sus logros, como han sido los de la reforma tributaria y la paz total, aprobados a pupitrazo limpio en el Congreso, aprovechando los sutiles engaños de un presidente del congreso manipulador y mitómano, la ignorancia de muchos congresistas y la baja formación académica de un buen número de ellos.

Con mucho dolor, vemos que en ese recinto sagrado de la ley en Colombia, sólo prima la ley de la mordaza, limpia y ramplona, pues los privilegios ofrecidos a las bancadas del gobierno y las que se han vendido a él por simples “platos de lentejas”, derrumban cualquier muro de contención contra la rampante corrupción, de la cual usted se declaró en campaña como su adalid para luchar contra ella, pero es que el poder enceguece y ahora usted, simplemente, se hace el de la vista gorda, ante tanta corruptela, hecho que usted ha criticado en todos sus antecesores.

Pero bueno, el tema ahora es el de la salud. Juegue con lo que sea señor presidente, pero con la salud de los colombianos, esto sí es a otro precio.

Cómo y a quién se le ocurre pensar que el sistema público hospitalario del país tiene la suficiente capacidad de albergar y atender a todos los usuarios de las EPS, las que piensan ser reemplazadas, por un servicio que desde siempre y en todos los lugares de la geografía nacional tienen sus cuestionamientos y muy serios además.

La mera infraestructura de los mismos deja mucho que desear, sin profundizar en los niveles de complejidad que tendrían que atender y para lo cual, en muy pocos lugares del país, se contaría con dichas posibilidades.

Esos sí son saltos al vacío y una muy buena forma de implantar oficialmente, los paseos de la muerte. Y eso que estamos en el gobierno de la vida. Otra de las incoherencias a las cuales nos estamos acostumbrando.

Cómo es posible que se nos quiera engañar, con datos acomodados, sin mayor análisis o estudios, simplemente por hacer quedar mal al gobierno anterior y poder colocarse usted como mesías en todos los órdenes, cumpliendo a cabalidad lo pactado en foros internacionales como lo es el de Sao Paulo, donde los malos son los otros y los buenos sólo quedan en la trasnochada izquierda.

En uno de sus últimos pronunciamientos y sin ponerse colorado, propio de los cínicos, el señor Petro afirmó que Colombia ha sido de los peores países del mundo en el manejo de la pandemia.

Vaya exabrupto. No puede existir una mente más perversa que la de este señor, que querer enlodar acciones de gobiernos anteriores y con ello, como siempre lo acostumbran, vender humo, no sólo a sus electores, sino a algunos "descriteriados", que se creen todo, especialmente, cuando sale del palacio presidencial.

Tomo el último informe de Bloomberg, publicado en la segunda mitad del presente año, o sea muy actual, como referencia para contradecir las mentiras que se nos dicen desde la presidencia de la república sobre el manejo de la pandemia.

Bloomberg es una compañía estadounidense de asesoría financiera, software, data y media bursátil. Tiene una tercera parte del mercado, similar a Thomson Reuters y su misión esencial es conectar a los encargados de tomar decisiones a una dinámica red de información, personas e ideas. En el núcleo de esta red se tiene la capacidad de proporcionar datos, noticias y análisis a través de tecnología innovadora, de manera rápida y precisa a individuos y empresas.

Pero, como parece que al gobierno lo que menos le importa es estar bien informado, para dejar de decirnos mentiras, aquí le van los datos, casi que extraídos de manera textual del ultimo informe de Bloomberg, tomado de Portafolio:

Bloomberg realizó un ranking de los países que mejor manejaron la pandemia del covid, desde que comenzó en 2020.

Y lo quiero resaltar: según esta última entrega, Colombia ocupó el primer lugar en América Latina y el puesto número 11 a nivel mundial.

De cuando acá, nos viene a decir usted señor Petro que Colombia está entre los últimos países del mundo en el manejo de la pandemia.

Claro que lo que interesa, es mentir acerca de la salud de los colombianos y su manejo, puesto de que lo que se trata es destruir un sistema, que sin ser perfecto, si ha sido eficiente. ¿Por qué no se dedica todo el esfuerzo de este gobierno, si es que está dispuesto a hacerlo, a reforzar todo aquello que es bueno y a mejorar lo que no está funcionando?

El ranking sobre el cual estamos hablando, nos presenta:

Corea del Sur Emiratos Árabes Unidos Irlanda Noruega Arabia Saudita Dinamarca Canadá Países Bajos Australia Suiza Colombia Chile Singapur Bélgica

Entonces, permítame señor Petro, sólo a nivel de información, ¿por qué no nos dice a ciencia cierta de dónde ha sacado usted los datos que le dan pié para afirmar lo que ha afirmado, sólo con el deseo del desprestigio del sistema de salud, sin olvidar que aquello del desprestigio de los otros o de lo que hacen los otros es propio de sus políticas y movidas chuecas de las cuales hemos hablado en otras notas de este estilo y que se han venido corroborando con el paso de los días?

Juegue con lo que quiera señor, pero con la salud de los colombianos, no y por favor. En su gobierno de la vida, hay que tener en cuenta que la salud es el sustento esencial de la vida.

Si le queda fácil, no nos diga más mentiras por favor. No somos tan, pero tan ignorantes, que nos vayamos a dejar meter, no sólo los dedos sino las manos a la boca como ustedes lo desean. Merecemos al menos un poco de respeto y ser más serios en sus apreciaciones que deben ser las de un jefe de estado y no las de cualquier contertulio en cualquier bar de cualquier esquina en cualquier pueblo de Colombia.