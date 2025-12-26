- Seis empresas boyacenses son clave para que Bogotá estrene metro en el 2028

Desde el traslado de los vagones de vagones de Cartagena a Bosa hasta el acero de Paz del Río y Diaco, la operación de logística del metro lleva sello de Boyacá

La obra del metro elevado que avanza a buen ritmo para que en marzo de 2028 los 30 trenes de la primera línea de Bogotá empiecen su recorrido con 1.800 pasajeros cada uno, se está haciendo con muchos productos que tienen su origen en Boyacá.

Para comenzar, el acero llega procedente de Paz de Río, siderúrgica emblemática de la industrialización en Colombia desde 1948 y cuyo nombre es conmemorativo de la paz firmada por Colombia y Brasil en 1928, que desde el 2022 esta de nuevo en manos colombianas. El empresario boyacense Omar González Pardo, fundador del Grupo Trinity se la compró al grupo brasilero Votorantim y son ya tres años de empuje ahora con Pedro Blanco como CEO que tendrá a su cargo entre otras la producción de acero corrugado que desde Belencito le envía a los operarios de China Harbour Company para las vigas para las subestructuras y estaciones del viaducto.

Otra siderúrgica nacida en Duitama y fundada por la familia Mendoza Riaño en cabeza de Luis Carlos Mendoza que desde el 2008 fue adquirda por grupo brasileño Gerdau y que opera en Colombia como Diaco, Distribuidora de Aceros Colombianos S.A. le suministra barras de acero corrugado, fabricadas a partir de chatarra ferrosa, para las obras de viaductos y cimientos en la megaobra del metro. Su gerente es Jefferson Marko, y Diaco tiene buena parte de su fuerza empresarial en el reciclaje de chatarra con plantas en Tuta, Tocancipá y Yumbo.

Los seis vagones que llegaron de Cartagena

Descargue del primer tren de metro desde el buque a la camabaja donde va a Bogotá

La espectacular llegada de los seis vagones desde el puerto de Cartagena al taller del metro en Bosa tuvo un gran protagonista: las camabajas en las que los vagones atravesaron con seguridad la variada geografía colombiana. FueTransportadora Montejo fundada en Duitama en 1953 la encargada de la movilización. La Sociedad Portuaria recibió los vagones desde Changchun donde fueron fabricados como se cuenta en esta historia

Transportadora Montejo se encargó de la movilizción del tren hasta los talleres de Bosa

Desde un comienzo los esposos Hernán Montejo y su esposa Melba Riaño le apostaron a carga sobredimensionada y extrapesada, teniendo en cuenta la demanda que tendría su transportadora dada la industria siderúrgica de su departamento. Con más 70 años desde su sede en Tocancipá el hijo de los fundadores Fernando Montejo Riaño, ofrece un gran portfolio de servicios que los vuelve casi que únicos en el país. Han transporte siete transformadores desde San Jerónimo, Antioquia, por una ruta terciaria; un reactor para Ecopetrol en Barrancabermeja; un domo de vapor desde Cartagena hasta Cali para Incauca vía La Línea un avión Boeing 707 desde El Dorado hasta el Museo Aeroespacial Colombiano en Briceño, y el movimiento de maquinaria para empresas carboneras como Drummond y Cerrejón.

Boyacá es hoy un actor importante en el transporte de carga pesada y sobredimensionada, bajo estándares internacionales. Cargando está al frente del transporte del acero y el cemento requeridos para la obra. Tiene sede principal en Nobsa, Boyacá, opera como una plataforma tecnológica para el transporte de carga, fue creada en el 2001. tiene 100 empleados y opera en todo el territorio colombiano.

Camabajas y carros eléctricos

Quien diseña y fabrica camabajas que se utilizan en el metro es también una empresa boyacense: Tractec. Su gerente es el ingeniero industrial Juan Felipe Acevedo es un motor del negocio que empezó hace 22 años pero traía una experiencia de más de 50 años en fabricación de remolques para tractomulas y furgones para vehículos de carga. Diseña y construye camabajas a la medida para movilizar dovelas, vigas lanzadoras y maquinaria de gran tonelaje.

Han desarrollado otras líneas de negocio como Tractec Piranha que empezó en 2017 pero se concretó hace 5 años : la producción de vehículos eléctricos para paquetería. La experiencia de trabajar con vehículos de carga les permitió a los empleados desarrollar un prototipo en su empresa de Paipa, Boyacá, donde solo el motor y las baterías son comprados a fabricantes chinos.

Invertrac S.A , otra compañía de Duitama también presta servicios logísticos para la movilización de cargas extrapesadas y extradimensionadas y tiene amplo reconocimiento a nivel nacional. Lleva 35 años en el negocio desde su fundación en agosto de 1991 por Wilman Gemay Camacho Velandia y ofrece servicios especializados como el izaje de cargas y soluciones para proyectos mineros, moviendo mercancías a nivel nacional e internacional.

Varias generaciones de boyacenses han construido un tejido empresarial de 80 años desde que se creó la primera siderúrgica en Belencito. Junto a la fortaleza agroindustrial del departamento, crecen grandes logros industriales. En servicios logísticos y transporte Boyacá ha logrado ponerse en los primeros lugares en Colombia. Proboyacá, presidida por Gheidy Gallo Santos apoya e impulsa estos proyectos “reafirmando que Colombia se construye desde las regiones”, y que “‘Boyacá está presente en el Metro de Bogotá”.

