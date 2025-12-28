Las familias francesa y alemana que mandan en Colombia en el negocio de los medicamentos homeopáticos

El camino de la cura sin remedios químicos lo abrieron en el país la francesa Boiron y la alemana Heel de la familia Quandt, dueña también de casi el 25% de BMW

Boiron, un laboratorio francés de gran tradición homeopática y que llegó al país en 2013, fue fundado en 1932 por los hermanos Jean y Henri Boiron con el objetivo de crear medicamentos homeopáticos de calidad para los médicos franceses, bajo el nombre de Laboratorie Central Homéopathique. Los hermanos transformaron una pequeña farmacia en Lyon en un líder global con presencia en 50 países.

La empresa familiar siguió a cargo de sus hijos, y en particular con Christian Boiron quien asumió la dirección de la empresa en 1976 y tres años después abrieron la primera filial internacional en Italia, comenzando la expansión a nivel mundial. Su crecimiento se vio con la fusión con Laboratorios Homeopáticos de Francia y Dolisos. En 2005, su hermano Thierre asumió el mando de la empresa, y para 2011 ambos hermanos pasaron a controlar la empresa desde la junta directiva. La tercera generación está representada en la Anabelle, hija de Christian quién actualmente ocupa el puesto de adjunta a la dirección general, directora de asuntos públicos y distribución en Francia. La empresa que cotiza en la bolsa de Paris, continúa bajo el control de la familia Boiron.

En enero pasado fue nombrado CEO, Pascal Houdayer, el primer inversionista externo a la familia que le apostó a la empresa en sus 93 años de existencia. Aunque la homeopatía sigue representando alrededor del 90 % de sus ingresos, la empresa se ha expandido a vitaminas, minerales y suplementos, y últimamente su gran apuesta es el cannabis medicinal, como una alternativa con receta para pacientes que probaron todos los medicamentos disponibles para aliviar los síntomas asociados a su enfermedad sin resultados, normalmente los pacientes con dolor agudo utilizan cortisona, pero su eficacia disminuye con el tiempo a medida que se desarrolla la tolerancia, el cannabis medicinal parece ofrecer una alternativa valiosa.

Los herederos de Jean y Henri Boiron continúan una fuerte influencia en la empresa a través de la dirección

Francia, representa alrededor del 40% de la facturación de Borion y Estados Unidos un importante 30 %. El otro 30 % está distribuido en 48 países, la mitad de los cuales se gestionan a través de nuestras propias filiales y el resto mediante asociaciones con distribuidores. Boiron considera que están surgiendo importantes oportunidades en Asia y Latinoamérica, específicamente en Brasil y Colombia, donde rendimiento ya ha superado las expectativas, gracias a una sólida participación médica que considera la homeopatía como una opción complementaria interesante. En Colombia, este año, más de 400 médicos homeópatas asistieron a una reunión nacional para recibir capacitación y orientación sobre práctica terapéutica.

La alemana Heel, es la marca que más conocen los colombianos

El “Hecho en Francia” de Borion lo ha convertido en una marca de confianza y credibilidad, sobre todo en el mercado Colombiano, de China y Brasil, pues tiene un gran valor para médicos y profesionales de la salud. Lo mismo sucede con los productos alemanes producidos por su principal competencia en el país, Heel, que es líder en Colombia en la venta de productos homeopáticos, dado que llegó primero al mercado, cerca de 30 años en los cuales se ha sabido posicionar.

Heel, fue fundada por el Dr. Hans-Heinrich Reckweg, un pensador creativo e inquieto, que como médico graduado de Berlín quien no solo desarrolló nuevos medicamentos a partir exclusivamente de sustancias naturales, sino que fue el fundador de la homotoxicología, una rama de la medicina biológica que estudia las influencias de las sustancias tóxicas (homotoxinas) en el organismo y utiliza medicamentos biorreguladores (homeopáticos) para estimular la capacidad de autocuración del cuerpo. En 1932 comenzó sus estudios homeopáticos en Berlin y cuatro años después fundó Biologische Heilmittel Heel GmbH para desarrollar y mercadear sus preparativos.

Entre 1936 y 1979 Reckeweg desarrolló más de 1.000 preparados homeopáticos disponibles a través de Heel GmbH. Luego traslado parte de su producción a Albuquerque, Estados Unidos donde creó una subsidiaria que posteriormente se independizó de la matriz alemana y desde 2014 opera bajo el nombre de MediNatura Inc.

Heel Colombia depende de la alemana Biologische Heilmittel Heel GmbH, multinacional con presencia en 50 países, a través de filiales y socios. Colombia es el tercer país de ventas en el mundo detrás de Alemania y Rusia. Su crecimiento en el país se ha mantenido a doble dígito y continua ampliando su portafolio en sus dos unidades de negocio, humana y veterinario. La humana que es la más grande, representa el 85% de sus ventas, pero la veterinaria que está entre un 14% y un 15%, viene creciendo muy rápidamente.

Dr. Hans-Heinrich Reckweg pioinero en la medicina biorregulatoria fue el fundador de Heel

Biologische Heilmittel Heel GmbH tiene su sede en Baden-Baden (Alemania), tiene presencia en. Su producto más vendido es Engystol, con una venta por encima de los $ 45.000 millones, también son muy vendidos en Colombia, Zeel para problemas articulares, Traumeel para lesiones y dolores y GripHeel para atajar la gripa. Parte de su estrategia comercial en Colombia la realiza con eventos médicos, y con la oferta de un Diplomado en varias Universidades, como la Universidad El Bosque en Bogotá, la Pontificia Bolivariana en Medellín y la Universidad Javeriana en Bogotá y Cali.

Heel es una subsidiaria de Delton AG, con sede en Bad Homburg, Alemania, y es propiedad de Stefan Quandt, que representa la cuarta generación de una familia de empresarios fundada por Günther Quandt, un reconocido empresario alemán quién aprovechó ambas guerras mundiales para acumular una fortuna que le permitió invertir en varias compañías. Hoy en día, el patrimonio familiar está gestionado por Stefan Quandt quien posee el 23,6 de BMW y su hermana Susanne Klatten (la mujer más rica de Alemania) con el 19,1 % de BMW, ambos participan en la junta directiva de BMW. El gerente general en Colombia es Edgar Mohs.

Paradójicamente, mientras estos laboratorios invierten en la expansión de su negocio en Colombia y otros mercados, la homeopatía enfrenta una crisis en Europa. Países como Francia, Reino Unido, Suecia y Noruega han restringido su uso, e incluso la seguridad social ha dejado de reembolsarla al considerar que no aporta beneficios demostrables. Este escenario ha llevado a que los pacientes europeos confíen y demanden cada vez menos estos productos, obligando a las compañías a buscar nuevas vías de negocio, como la veterinaria o la profundización en otros mercados como el colombiano.

El mercado mundial de productos homeopáticos está experimentando un crecimiento notable, con proyecciones que estiman un valor de USD 11.100 millones en 2025 y una expansión hasta USD 24.690 millones para 2032, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 12,1 %. Este auge se basa en el principio homeopático que es sencillo pero eficaz, busca estimular el sistema inmunitario del cuerpo para que se defienda, imitando sus procesos naturales.

Le podría interesar: Vender medicamentos, un negocio tan bueno para los Char como sus tiendas Olímpica

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.