- Google cambió las reglas: así puede añadir a Las2orillas a sus fuentes preferidas para ver noticias reales y originales

Desde historias políticas hasta reportajes regionales y temas de entretenimiento, Las2orillas puede aparecer con mayor frecuencia en sus búsquedas informativas

Cada minuto circulan en internet millones de publicaciones, titulares, videos y mensajes en redes sociales. En medio de ese torrente de información, distinguir las noticias confiables de los contenidos virales, repetidos o falsos se ha vuelto cada vez más difícil para los usuarios y los buscadores se han convertido en la principal puerta de entrada al consumo de noticias, por eso lo que aparece o no en sus resultados define, en gran medida, lo que las audiencias terminan leyendo cada día.

Frente a esa saturación y a la creciente preocupación por la calidad de las fuentes, Google decidió darle al lector más herramientas para incidir en lo que ve cuando busca información y para eso habilitó la función “Fuentes preferidas”, una opción que permite seleccionar los medios que cada usuario quiere ver con mayor frecuencia dentro de “Noticias destacadas”.

Sabiendo que la oferta de contenidos es ilimitada, la decisión de qué leer vuelve a estar, al menos en parte, en manos de la audiencia. En ese contexto, los medios independientes con producción propia ganan terreno cuando los lectores los reconocen y los eligen de manera explícita.

Las2orillas publica diariamente historias sobre política, poder, economía, entretenimiento, deportes y personajes que marcan la conversación nacional. Desde investigaciones y perfiles hasta reportajes regionales y coyunturas de última hora, nuestro medio se ha consolidado como uno de los portales digitales independientes más consultados por los colombianos que usted puede elegir como favorito haciendo clic aquí.

La herramienta funciona de manera gratuita y está integrada directamente en Google, sin necesidad de aplicaciones adicionales ni suscripciones pagas. Además, está disponible a nivel mundial para las búsquedas que activan el módulo de noticias destacadas del buscador.

Google explicó que esta función aplica únicamente para sitios registrados a nivel de dominio o subdominio completo. En ese listado entran medios digitales como Las2orillas, que pueden ser seleccionados directamente por los usuarios para aparecer con más frecuencia en resultados relacionados con noticias.

¿Qué son las Fuentes preferidas de Google?

Las “Fuentes preferidas” son una herramienta de personalización que permite elegir medios digitales, periódicos, blogs o páginas informativas para priorizarlos dentro del buscador.

Cuando un usuario selecciona una fuente, Google toma en cuenta esa preferencia y puede mostrar más contenido de ese medio dentro de “Noticias destacadas”, siempre que exista información reciente y relacionada con la búsqueda realizada.

La función no elimina resultados de otros medios ni altera el funcionamiento general de Google, pero sí incrementa la presencia de las fuentes elegidas cuando publican contenido relevante.¿

¿Cómo añadir a Las2orillas como fuente preferida en Google?

El proceso puede hacerse desde celular o computador y tarda menos de un minuto.

1. Buscar un tema de actualidad en Google

Ingrese al buscador y escriba cualquier noticia, personaje o tema coyuntural.

2. Abrir el bloque de “Noticias destacadas”

Cuando Google identifica una búsqueda informativa, aparece un módulo con artículos de distintos medios.

3. Pulsar el ícono de estrella

Junto al encabezado de “Noticias destacadas” aparece un ícono de personalización que permite administrar las fuentes preferidas.

4. Buscar “Las2orillas”

Dentro del buscador interno debe escribirse Las2orillas y seleccionarlo entre las opciones disponibles.

5. Guardar la preferencia

Una vez confirmada la selección, Google comenzará a tomar en cuenta esa preferencia para futuras búsquedas relacionadas.

¿Por qué seguir a Las2orillas en Google?

Al seleccionar a Las2orillas como fuente preferida, los lectores podrán encontrar con mayor facilidad investigaciones, perfiles, entrevistas y coberturas sobre política, economía, entretenimiento, deportes y coyuntura nacional.

Nuestro medio publica diariamente contenidos propios y actualizaciones permanentes sobre los temas que marcan la conversación pública en Colombia, por lo que esta herramienta se convierte en una forma rápida y sencilla de tener más cerca las historias de Las2orillas cada vez que se realice una búsqueda en Google. Con solo unos clics, el portal podrá aparecer con mayor frecuencia en “Noticias destacadas” cuando existan contenidos relacionados con los intereses de cada usuario.

Anuncios.

Anuncios..