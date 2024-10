Sebastián Yatra revivió "Cómo quieres que te quiera" de Rosario; clásico muy querido por los colombianos

.Publicidad.

En 2001, la cantante española Rosario Flores, hija de la mítica Lola Flores y hermana de la baladista Lolita, lanzó el que con los años se convertiría en uno de los mayores éxitos de su carrera: "Cómo quieres que te quiera", canción que este viernes 11 de octubre ha publicado en una nueva versión con el colombiano Sebastián Yatra.

La canción estaba incluida en un disco llamado Muchas Flores, en el que se recuerdan otras canciones de la artista como "Al Son Del Tambor" y las versiones de canciones de Andrés Calamaro, como "Tuyo Siempre" y del clásico vallenato "La Casa en el Aire", que en España muchos conocieron por la versión de Carlos Vives.

Además, la canción fue sampleada, es decir que una parte del tema se utilizó para hacer otro tema, en la canción "Nunca Estoy", del artista urbano madrileño C. Tangana y que fue incluida en el álbum El Madrileño que vendió más de 160.000 copias físicas y se destacó como uno de los discos más importantes de los últimos años en España.

"Ya no estás, si te pienso en la noche haciendo el amor con alguien más que te hace feliz en mi lugar. La lluvia pega contra la ventana, aunque no llueve, yo en la cama llorando por la misma mujer. No hay amor más difícil que olvidar y que soltar que el que se perdió por miedo y le faltó arriesgar", es una de las frases que suelta Yatra en la nueva versión de la canción.

Como dato de color, podría ser apropiado mencionar que Rosario Flores es tía de Alba Flores, quien es hija de su fallecido hermano Antonio Flores y una de las protagonistas de la famosa serie La Casa de Papel. Donde cautivó a los colombianos con su papel de Nairobi.