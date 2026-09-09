- Se viene el Plan Nacional de Desarrollo (PND)

Estamos a días que se discuta el Plan Nacional de Desarrollo (PND), como la ruta que marcará el destino y las prioridades de Colombia para los siguientes años. Oportuno entonces que sepamos que, en paralelo (y no menos importante) a la seguridad y el combate a la criminalidad está el trabajo de administración pública que permitirá que, una vez la totalidad del territorio esté bajo el control del Estado Colombiano, el desarrollo económico, social y espiritual de todos los colombianos se pueda dar de la manera que lo anhelamos para todos y en todas partes.

En esa dirección, es absolutamente indispensable que, con un enfoque acorde con las visiones del País Milagro, trabajemos en cada uno de los frentes de (i) Apoyo a las víctimas; (ii) Reincorporación de ex-combatientes; (iii) Sustitución de cultivos ilícitos; (iv) Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET; (v) Desarrollo Rural Integral; y los (vi) Enfoques de género, étnico y trabajo de desminado humanitario.

Institucionalidad: Dada la trascendencia de lo que se procura, se necesita recuperar y fortalecer la mejor institucionalidad posible, pero de un modo que acomode a lo que ya se ha anunciado. Se podría escindir estas responsabilidades, de las de paz y convivencia, que deben ser lideradas por el ministerio del Interior y de las de seguridad con la consejería que anunció el Presidente, al tiempo que se restaura una Consejería Presidencial con liderazgo, que bien podría ser la Regiones y ahí focalizar la coordinación de estas tareas.

Víctimas y Restitución de Tierras: Aprovechando que se prorrogó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras hasta 2031, se debe asignar un presupuesto adecuado para la atención de las víctimas y la política de restitución de tierras, de las maneras que se previó en los CONPES 4031 de 2021 y 4080 de 2022. Y, mantener el apoyo a las víctimas en todos los procesos, en particular los de la JEP.

Reincorporación: Es preciso mantener el apoyo a los 15 mil colombianos que dejaron las armas y han cumplido, hasta que respecto de cada uno se alcancen las garantías, siguiendo la Hoja de Ruta de Reincorporación y las 7 garantías de sostenibilidad económica, habitabilidad y vivienda, familia, educación, salud, acompañamiento psicosocial y comunitario, así como priorizar la seguridad de estas personas y sus familias.

Pero, muy urgente, y con mayor razón, que aseguremos para los ex-militares que estén el procesos ante la JEP por lo menos las mismas garantías y apoyo que los ex-combatientes, en todos los aspectos

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (P.D.E.T.): En el Plan Nacional de Desarrollo se debe reiterar la necesidad de priorizar la ruta de cada una de las 16 sub regiones PDET, tomando los 16 Planes revisados, como el camino a seguir y mantener focalizados por lo menos los recursos de (i) Regalías para la Paz, (ii) Obras por Impuestos y el (iii) Trazador Presupuestal Construcción de paz del Presupuesto General de la Nación.

Ahora que se ha presentado una ley de consulta previa, es el momento de fortalecer los Mecanismos Especiales de Consulta MEC, para que el ámbito étnico de los PDET sea una realidad.

Sustitución voluntaria de Coca: Para la reducción de los cultivos de la muerte, se deben usar todos los mecanismos legalmente posibles, incluida la sustitución voluntaria. Para ello, se debe usar en cada zona y, acorde con las condiciones de cada sitio, modelos de sustitución específicos, tales como: (i) Formalizar para Sustituir, (ii) Sustitución con Legalidad (iii) Pago por Servicios Ambientales (PSA); y (iv) programas Hechos a la Medida.

En cada uno de esos campos, el país tiene diagnosticadas las necesidades, sangradas las prioridades y escritas las rutas a seguir. ¡A la una, a las dos y a las tres! Pongámonos a hacerlo.

Desarrollo Rural Integral: Aprovechando el equipo de lujo que tenemos ahora en el sector Agro, en el Plan Nacional de Desarrollo se debe incluir el cumplimiento de los 16 Planes Nacionales Sectoriales (PNS), que son la visión a largo plazo que permitirá el cierre de brechas entre las condiciones de las zonas rurales y urbanas.

Mujeres, Género y enfoque étnico: Con el liderazgo del Vice Presidente de Colombia, es momento de ver los resultados del trabajo de la Alta Instancia de Género y la Instancia Especial de Alto Nivel con los Pueblos Étnico (IEANPE).

Desminado humanitario: Tristemente, el país se ha infestado de nuevo de explosivos. Para contrarrestar esa tendencia, se precisa que la Acción Integral contra las Minas Anti-persona se mantenga en el PND, en línea con los lineamientos de la Comisión de Ottawa.

El Gobierno tiene el apoyo del país. Tenemos los líderes que pueden guiar las acciones. El sector privado ha mostrado su solidaridad y patriotismo. La academia es de Colombia. ¡A la una, a las dos y a las tres! Manos a la obra.

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