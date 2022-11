Se requiere un incremento significativo del salario mínimo

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

En el consabido ritual de fin de año, en medio del jolgorio y muchas dificultades, asistimos a la discusión del aumento en el salario mínimo en la Comisión Nacional de Concertación de carácter tripartito, con representantes del gobierno, los empresarios y los trabajadores.

La diferencia para este año escriba en que se hace frente a un gobierno de procedencia popular y que tiene como objetivo el cambio en la situación del país, de un país en guerra y de modelo neoliberal a uno de la paz total y la justicia social y ambiental.

Un avance en la justicia social lo representaría un incremento significativo en el salario mínimo.

Un "buen" salario, en general y en el caso particular del mínimo, es un excelente mecanismo para disminuir desigualdades y un indicador del grado de riqueza que se le reconoce al trabajador.

El presidente Gustavo Petro desde su programa de gobierno y en múltiples declaraciones ha reconocido al trabajo como generador de riqueza y por lo tanto la necesidad de reconocerle al trabajador sus derechos laborales y entre otros, entonces, estaría un buen incremento en el salario mínimo.

En medio de los debates de campaña, afirmó: "Propongo a la sociedad colombiana que el salario general, el real, descontando la inflación, crezca como crece la productividad. Del año 2010 a la fecha, la productividad en Colombia ha aumentado un 25 por ciento, en cambio el salario mínimo real ha aumentado un 13 por ciento. Eso quiere decir que la fuerza colombiana produce más por menos”.

Este tipo de afirmaciones concuerdan plenamente con las que han defendido los trabajadores en anteriores oportunidades en la Comisión de Concertación y que nunca fueron escuchadas por los gobiernos neoliberales, pues solo atendían la cantaleta neoliberal y empresarial, de que los aumentos de salarios reducían los empleos y que por consiguiente no se podían atender las propuestas de los trabajadores.

Cantaleta neoliberal que, tanto desde de los resultados que hemos experimentado en nuestro país como de estudios que han conducido a premios Nobel de economía como el otorgado a David Card en el 2021, dan como conclusión que no es cierta la afirmación que los aumentos en los salarios no conducen a caídas en el empleo.

Pero adicionalmente a lo anterior, la economía política se ha encargado, ahí sí, de demostrar que los incrementos en los salarios, al tener más dinero en sus bolsillos los trabajadores, aumentan la demanda de bienes y servicios y por tal un crecimiento de la economía, generando un círculo virtuoso en la generación de empleo.

Es decir, los empresarios también ganan, al ampliarse sus negocios y demandando mayor empleo generarán más riquezas, pues repitamos, es el trabajo el que la genera.

Visto así los asuntos, un gobierno popular, un reconocimiento del trabajo como la fuente de riqueza, una desigualdad creciente, unas tesis neoliberales engañosas y falsas, una deuda histórica por no reconocer incrementos salariales paralelos a los aumentos en la productividad laboral, el crecimiento de la produccióngobierno laborista australiano y el empleo por mejoras salariales, la conclusión es que se puede hacer un cambio de las fórmulas de los gobiernos neoliberales que nos han agobiado.

López Obrador en México aumentó el 15 %, Boric en Chile 14,3 %, Olaf Scholz en Alemania 15 %, el gobierno laborista australiano 15 % y en ningún caso la inflación superaba 5 %

Ya lo han hecho López Obrador en México con aumento del 15 % en el salario mínimo en cada uno de los tres últimos años, cuando la inflación no supera el 5 %. Lo acaba de hacer el presidente Boric en Chile con un incremento del 14,3 % cuando la inflación no superaba el 5 %. Lo hizo el canciller alemán Olaf Scholz el año pasado cuando recién posesionado decretó un aumento del 15 % y la inflación no superaba el 4 %. El gobierno laborista australiano decretó también un incremento del 15 % en el salario mínimo para el 2022 cuando la inflación no superaba el 3,5 %.

En ninguno de estos casos esas economías han tenido problemas por dichos incrementos. Los problemas que hoy tienen han sido la inflación y las devaluaciones de las monedas, pero ello corresponde a los fenómenos de las consecuencias de las guerras y de los temores de recesión en EE. UU.

El gobierno del cambio debe cambiar las tesis y los incrementos salariales de carácter neoliberal que han agobiado a los trabajadores, por la aplicacion de las tesis de la economía política progresista y por consiguiente con incrementos significativos de los salarios. El cambio es para cambiar.

Hay que estar atentos entonces a respaldar las propuestas de los trabajadores y a demandar para que el gobierno del cambio atienda a los trabajadores y se distancie de la michicatería de los grandes empresarios, que ya señalan que el incremento del salario mínimo sea de solo un miserable 13,5%.

Twitter: fabioariascut