¿Se pueden comer alimentos después de la fecha de vencimiento? Estos son los que sí y los que no 

A quien no le ha pasado que compra más de la cuenta y algunos productos se le pasan de la fecha de vencimiento y aunque los tienen en la nevera temen que estén dañados y los botan. Esto causa un desperdicio de comida cuando hay tantas personas que la necesitan y pasan días sin probar alimento. No obstante, no siempre debe desperdiciarlos y la fecha no en todos los casos habla de alimentos vencidos.

Los empaques tienen una fecha clara que determina que ‘vence’, pero la realidad es que depende del alimento, en algunos casos dice fecha de consumo preferente, lo que es completamente diferente. El creador de contenido ‘Price it col’, esclareció estas diferencias y mencionó que tipos de alimentos pueden consumirse después de la fecha de consumo preferente y cuales no pueden comerse por su fecha de vencimiento.

Alimentos que NO se consumen, los que pasan de su fecha de vencimiento como:

- Quesos

- Embutidos

- Carnes

-Mariscos

Esta fecha indica directamente hasta cuando es seguro consumirlos, más allá de ahí puede ser riesgoso para la salud, causar intoxicaciones graves y otro tipo de problemas.

Alimentos que SÍ se pueden consumir, los que se pasan de su fecha de consumo preferente como:

- Frutos secos

- Congelados

- Enlatados

- Harinas

Esta fecha indica el momento desde el cual la calidad del producto puede disminuir, pero sin tener ningún riesgo a la salud.

