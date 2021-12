Se profundiza crisis en el Centro Democrático

En el 2002 de no ser por el fracaso de Pastrana, nadie hubiera dado mayor relevancia al discurso del floreciente Uribe y la “seguridad democrática”. Hasta que las denuncias que comienzan a tomar forma para el 2010, y cuando ya tenía preparado su pupilo “Uribito” para encarnarse, el escándalo de “agro ingreso” llevò sus aspiraciones al traste y a prisión para acompañar a Yidis, Teodolindo y Pretelt entre otros más.

Al perder el pulso con la C.C. y no poder pasar la segunda reelección, Santos (su Min-Guerra estrella) se impone a dedo como el legítimo sucesor de Uribe.Habiendo sido el fundador del partido de la U (Uribe) que transforma sagazmente en “Unidad Nacional”, abre un club donde se dieran cita godos y cachiporros (eternos enemigos) para pactar la mermelada que fue repartida los siguientes 8 años.

Para el 2014 Uribe le había declarado la guerra a Santos llamándolo “traidor” por no cuidarle los huevitos. Santos no sería el lacayo que permitiera ser manejado y obedecer órdenes. Santos astuto, zorro, diplomático y fino cachaco santafereño, haría su gobierno muy lejos del arriero paisa, y así pasó.

No es necesario hacer memoria de los enredos y la incapacidad de Zuluaga para enfrentar a Santos. La sorpresa que no fue sorpresa fue el guiño a dedo para la candidatura del nuevo pupilo que le garantizara servilismo y fidelidad absoluta, a cambio del lustre de ser presidente.

Pero aquí nos queda la interrogante: Sin embargo la continuidad de Uribe en el poder verbo y gracia el desprestigio de su partido, no está indudablemente centrada en Zuluaga que es más un comodín distractor que un candidato verdadero.El pueblo destrozará en las redes a Zuluaga pensando que es el ungido, mientras de la experiencia saca el As bajo la manga con uno que aparece como “independiente”. Ni pensar en la casa costeña, que no se dejará dominar y que le puede resultar resbaladizo.