- ¿Se podría recoger la plata del IVA para reconstruir los estragos del terremoto?

Una propuesta busca transformar el cobro del IVA durante jornadas especiales en un mecanismo transparente para financiar la reconstrucción tras el sismo

Texto escrito por: Pablo Emilio Obando A.

Colombia acaba de recibir uno de esos golpes que no se miden únicamente en cifras. Un terremoto deja muertos, desaparecidos, familias sin techo y comunidades enteras mirando sus ruinas. Y cuando la tragedia golpea, la solidaridad no puede quedarse en discursos, fotografías o promesas. Debe convertirse en una acción concreta, organizada y transparente.

Por eso propongo algo sencillo, posible y profundamente colombiano: el Día del IVA Solidario. No sería un Día sin IVA. Sería exactamente lo contrario. Durante una o dos jornadas, el IVA se cobraría normalmente y tendría un propósito extraordinario: reconstruir.

Que cada compra realizada ese día lleve consigo una pequeña cuota de esperanza. Que comprar un electrodoméstico, un vestido, un mueble o cualquier bien gravado se transforme también en solidaridad. Que el ciudadano no sienta que simplemente está pagando un impuesto, sino que está ayudando a levantar una casa. Que el comerciante venda, que la industria produzca, que el trabajador encuentre empleo y que el damnificado reciba ayuda.

Una economía que se mueve también puede convertirse en una economía que abraza. El antecedente existe: Colombia conoció jornadas especiales de exención del IVA, diseñadas para estimular el comercio y el consumo.

Ahora podríamos darle la vuelta al concepto. No quitar el impuesto: darle un sentido excepcional de solidaridad frente a una calamidad excepcional.

Propongo que una de esas jornadas se realice, si jurídicamente resulta viable, el lunes 17 de agosto. Y que el Gobierno estudie una segunda fecha dentro de este mismo mes. No sería simplemente una jornada comercial. Sería una jornada nacional de reconstrucción.

Los recursos deberían administrarse mediante un mecanismo especial, público, verificable y con absoluta trazabilidad. Nada de burocracia innecesaria, contratos opacos ni intermediaciones que terminen convirtiendo el dolor en negocio.

Cada peso recaudado debería poder seguirse desde la caja registradora hasta la obra financiada. Casas, apartamentos, pequeños negocios, escuelas, caminos y unidades productivas deberían estar entre las prioridades.

También materiales de construcción destinados a las zonas afectadas podrían formar parte de una estrategia especial de recuperación. El propósito no sería solamente reconstruir paredes: sería reconstruir vidas.

La Constitución permite al Gobierno adoptar medidas tributarias extraordinarias durante un Estado de Emergencia, siempre que estén directamente relacionadas con la crisis. Y justamente por tratarse de una propuesta extraordinaria, tendría que existir un riguroso control jurídico, fiscal, político y ciudadano.

No propongo que el colombiano más pobre cargue solo con la tragedia; propongo que todos aportemos según nuestras posibilidades.

Que quien pueda comprar, compre; quien pueda producir, produzca; quien pueda trabajar, trabaje. Que el comercio sea motor de solidaridad y la solidaridad sea motor de reconstrucción.

El IVA dejaría entonces de ser visto únicamente como una obligación tributaria y se convertiría, durante esas jornadas, en un símbolo de fraternidad nacional. No se trata de cuánto puede aportar cada colombiano, sino de cuánto podemos hacer juntos.

Por eso esta propuesta no pertenece a un partido político, a un gobierno ni a una ideología. Pertenece a la gente que hoy necesita que Colombia no solamente la acompañe con palabras.

Día del IVA Solidario: dos días para comprar, producir, trabajar y reconstruir.

Que el dolor de unos encuentre la solidaridad de todos. Que Colombia vuelva a demostrar que también sabe levantarse de sus propias ruinas.

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