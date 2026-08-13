- La historia del guardián de las fotos y los archivos que conservan la memoria del Chocó

Gonzalo Díaz Cañadas lidera la digitalización de la memoria documental del Chocó, democratizando el acceso a la historia y prensa de la región

Texto escrito por: Gonzalo Diaz Cañadas

Ese es el sentido profundo del trabajo que adelanta Gonzalo Díaz Cañadas, investigador, creador del Archivo Fotográfico y Fílmico del Chocó de la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba, quien desde hace varios años lidera un proceso sistemático de recuperación, conservación y circulación del patrimonio documental, bibliográfico y hemerográfico del Chocó.

Su investigación ha permitido identificar un vasto universo de documentos, libros y publicaciones periódicas que dan cuenta de la historia política, social, cultural y económica del departamento. Se trata de fuentes que abarcan desde el periodo colonial hasta el siglo XX y que, durante décadas, permanecieron dispersas en archivos, bibliotecas y centros de documentación del país y del exterior, muchas veces lejos del acceso de investigadores locales, estudiantes y de la ciudadanía en general.

Uno de los mayores aportes de este trabajo ha sido visibilizar el valor estratégico del patrimonio documental como soporte de la memoria colectiva del Chocó. Informes oficiales, crónicas, archivos notariales y eclesiásticos, estudios científicos, obras literarias y prensa histórica constituyen hoy un cuerpo documental indispensable para comprender los procesos de colonización, resistencia, construcción territorial y producción intelectual de la región.

La Hemeroteca del Chocó: la prensa como memoria viva

Dentro de este proceso se destaca la consolidación de la Hemeroteca Digital del Chocó, una iniciativa que busca preservar y poner en circulación periódicos y publicaciones seriadas que registraron la vida cotidiana, las luchas cívicas y los debates políticos del departamento desde el siglo XIX. La prensa, como fuente histórica, permite reconstruir el espacio de lo público y entender cómo se formaron las ideas, identidades y movimientos sociales en el Chocó.

La digitalización de estos materiales no solo garantiza su preservación frente al deterioro físico, sino que también amplía de manera significativa su alcance. Gracias a su incorporación al ecosistema digital, estos documentos pueden ser consultados por investigadores, docentes, estudiantes y comunidades dentro y fuera del territorio, fortaleciendo la investigación académica y la apropiación social del patrimonio.

Patrimonio, universidad y futuro

El trabajo liderado por Díaz Cañadas y equipo se articula con el compromiso institucional de la Universidad Tecnológica del Chocó de salvaguardar la memoria regional y aportar a la democratización del conocimiento. Desde la academia, este esfuerzo se proyecta como una plataforma para la investigación interdisciplinaria, la formación universitaria y los procesos de decolonización del saber, al permitir que el Chocó se piense y se narre desde sus propias fuentes.

Más que un ejercicio de archivo, el rescate del patrimonio documental, bibliográfico y hemerográfico del Chocó es una apuesta por el futuro: preservar el pasado para comprender el presente y proyectar nuevas lecturas sobre la historia y la identidad del pueblo chocoano. En ese camino, la labor de Gonzalo Díaz Cañadas se consolida como un referente fundamental en la defensa de la memoria y el patrimonio cultural de la región.

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