¿Se odian? La verdadera razón del distanciamiento entre Lina Tejeiro y Jessica Cediel

Desde hace más de un año, los seguidores fieles de Lina Tejeiro y Jessica Cediel estaban acostumbrados a la amistad que crecía cada vez más entre ambas famosas. En varias ocasiones se veía a las celebridades compartir momentos en cenas, fiestas y hasta borracheras. Pero la presentadora brilló por su ausencia en la más reciente celebración de los 30 años de Lina Tejeiro.

“Es hora de contar la verdad Jessica, dicen que ya no nos hablamos, que ya no somos amigas, que no te invité a mi cumpleaños. Finjamos. Hagámosles creer que tuviste que trabajar o que yo no te invité” dijeron ambas entre fuertes carcajadas. Recientemente ambas habían compartido tiempo con la ex pareja de Luisa Fernanda W, Mateo Carvajal.

“Yo no pude ir porque estaba haciendo una película en República Dominicana, pero lo hablamos” confesó Jessica Cediel que viene de muchos años con éxitos internacionales. “Y me trajo el regalo” continuó Lina para que Jessica confirmara que el regalo era su presencia. “Qué regalazo, lo voy a destapar” finalizó Tejeiro abrazando a Cediel.

