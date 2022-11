“El fútbol no tiene la culpa” la tibia opinión de La Liendra sobre los abusos en el mundial de Catar

.Publicidad.

La fiesta del fútbol está en boca de todos. Y no precisamente porque esté a tan solo unas contadas horas de dar su inicio oficial sino por la cantidad de polémicas y controversias que hay sobre la sede para esta edición del mundial, Catar.

Han sido numerosas las críticas que ha recibido el mundial, tanto así que artistas de todo el mundo, como Shakira y Dua Lipa, se han negado a cantar para la FIFA, pues Catar ha tenido un constante abuso a los derechos humanos.

No obstante, La Liendra, a través de sus redes sociales ha hecho saber a diestra y siniestra que asistirá como amante del fútbol que es, además de hincha de Cristiano Ronaldo, al mundial de este año.

Por dicho motivo y al igual que la fiesta del fútbol, el influencer ha sido blanco de críticas. Sin embargo, el creador de contenido indica que no es el momento de estar lanzando críticas al mundial.

“…Quieren que nosotros acá abajo dejemos de ir al Mundial, quieren que los artistas no vayan, pero de qué sirve que nosotros no vayamos, si las grandes directivas no hacen nada. Allá es donde deberían estarle apuntando ustedes, no a los artistas ni a los que vamos a ir al Mundial…”

La Liendra también agregó:

“Entonces yo no voy a montarme en una moda. Les voy a ser sincero. A mí me gusta el fútbol, soy doliente de todo lo que pasó, pero voy a ir porque me gusta el fútbol y fútbol no tiene la culpa de lo que está sucediendo”

