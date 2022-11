El peligro de que los niños se vuelvan fanáticos de la asquerosidad de Bad Bunny

La gente paga lo que sea porque la realidad es que no van a escuchar música, sino que van a recintos en donde se van a quedar afónicos gritando, donde van a ver a un estrafalario del playback ahí lleno de luces y rodeado de suripantas que se dicen bailarines haciendo loas de un producto tecnológico, ficticio de la mercadotecnia. Éso no es arte, ni es baile, ni danza, ni letras, ni es canto, ni es música ni es nada.

Son letras perversas que, si las logras descifrar son procaces, soeces. Yo me escandalizo que los niños oigan esas expresiones desde la primaria y por imitación se promueva la dicotomía familiar; no les dejan escoger, no hay ni siquiera opción al criterio.

Insisto, es que el problema de la cultura hoy día, y ustedes lo saben bien, no es tanto que no hayan ofertas, si no el problema es que las buenas ofertas, aquellas de un alto nivel de preparación, académico, sustancioso y nutritivo no encuentran respuesta.