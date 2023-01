Se lo llevó el eterno rival: El palo que le están dando a los Ardila Lulle por ignorar a Andrés Ibargüen

En las últimas horas, Independiente Medellín confirmó el fichaje de lujo de Andrés Ibargüen para el 2023. El extremo paisa, que militaba en el Deportes Tolima, también era pretendido por Millonarios y Atlético Nacional; pero finalmente se decantó por el poderoso de la montaña, algo que no le cayó en gracia a la hinchada de cuadro verdolaga.

Y es que desde que se supo que el extremo no seguiría en el equipo pijao, el deseo de los fanáticos de Atlético Nacional de verlo de nuevo con los colores del equipo se hizo presente. Recordemos que Andrés Ibarguen estuvo en una de las épocas mas ganadoras del club; e incluso, alzó la Copa Libertadores del 2016, por eso los fanáticos pedían a gritos que lo ficharan.

Sin embargo, parece que poco fue el esfuerzo que pusieron las directivas verdolagas por contratar al extremo; y lejos de escuchar a la hinchada, pusieron sus ojos en Fabián Castillo, delantero que jugado en el Club Tijuana de la liga mexicana. Los mensajes en contra de Mauricio Navarro y las demás directivas del equipo no se hicieron esperar, y muchos dan por hecho que Andrés Ibargüen se decantó por el Medellín, al ver el poco interés que tenia Atlético nacional por querer contratarlo.

Lo de Ibarguen a Nacional debe tener algo de fondo, amerita que alguien de la directiva cuente el porqué no se tuvo en cuenta, un jugador con experiencia, con buen pasado y que quería estar en el equipo.

Dinero no creo, pues Castillo no debe ser barato.

— Arlen Pavon (@arlenpav) January 5, 2023