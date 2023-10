Se le va acabando el tiempo a Tigo para capitalizarse

.Publicidad.

El 11 de octubre. Esta es la fecha máxima que dio el Ministerio de las TIC, en cabeza de Mauricio Lizcano para que los mayores accionistas de Tigo, Empresas Públicas de Medellín (EPM) y la luxemburguesa Millicom, lleguen a un acuerdo para salvar a la tercera empresa de telecomunicaciones más grande del país que requiere una urgente capitalización.

Millicom, que ha recibido críticas de la Alcaldía de Medellín y de EPM, por supuesta mala administración y no generar utilidades, ha propuesto que tanto ellos como EPM aporte cada uno $300.000 millones por medio de una emisión de acciones.

Esa propuesta, que aún no ha sido aceptada ni rechazada formalmente, se analizará hoy durante una reunión que se llevará a cabo a las 4 de la tarde. No obstante, el ahora exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, días antes de su renuncia conocida en la noche del viernes 29 de septiembre, dejó entrever que había voluntad de su parte para llegar a un acuerdo, siempre y cuando no se diluyera la participación de EPM en UNE.

De no llegar a un acuerdo, la Superintendencia de Sociedades, entidad encargada de intervenir en este tipo de casos, podría tomar la decisión de que Tigo entre a una reestructuración empresarial. Ese fue un proceso similar al que alcanzó a entrar la extinta aerolínea de bajo costo, Ultra Air, un mes antes de ser liquidada.

Quintero, como Alcalde de Medellín, tenía puesto en la Junta Directiva de EPM como Presidente de la misma con voz y voto en las decisiones que se tomen con respecto a la empresa de telecomunicaciones. Tras su renuncia, el chicharrón le cae, al menos por unos días, a quien fue su Secretario de Gobierno, Óscar de Jesús Hurtado, quien asumió como alcalde encargado.

Óscar Hurtado es ahora el Alcalde encargado de la segunda ciudad en importancia de Colombia mientras que el presidente Gustavo Petro elige un mandatario en propiedad entre la terna enviada por el Partido Independientes, fundado por el propio Daniel Quintero. En la lista, junto con el nombre de Óscar Hurtado figuran los del secretario de Seguridad, el general retirado José Gerardo Acevedo, y el secretario privado, Juan David Duque. A alguno de ellos le tocará enfrentar la situación hasta el próximo 31 de diciembre y el tema no está nada fácil.