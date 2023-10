Estas son las cinco cosas que los gatos hacen con las personas que quieren

.Publicidad.

Alrededor de estos felinos existen muchos mitos, que son poco cariñosos, envidiosos, esquivos, no les gusta solicitar, o incluso que no quieren a sus dueños. Pero no hay nada más falso, los gatos, de hecho son muy amorosos y pueden generar lazos muy fuertes con sus dueños parecidos a los de los perros, según lo reveló un estudio de la Universidad Estatal de Oregón en la revista Current Biology. Aquí respondemos la duda que muchos tienen ¿cómo saber si mi gato me quiere?.

Los gatos tienen diversas formas de demostrar que confían en su dueño, que le tiene afecto o incluso que lo consideran parte de su familia. Son pequeñas muestras del día a día que aunque parecen normales en realidad son formas ‘ocultas’ de comunicárselo:

-Publicidad.-

Dormir a su lado, cuando un ser humano duerme cerca de otro es porque se siente cómodo y seguro con él. Lo mismo pasa con los gatos, cuando buscan su regazo o tratan de dormir a su lado no sólo están buscando su calor, también se sienten seguros y protegidos por usted.

Jugar, el dicho de ‘la curiosidad mato al gato’ viene de que estos felinos son muy curiosos y juguetones, siempre olfateando buscando y husmeando cada cosa. Por eso, si los busca para jugar con sutep significa que quiere pasar tiempo a su lado.

Publicidad.

Acariciar su pancita, esta zona no solo es una de las más delicadas de su cuerpo, sino que es la zona con la que se sienten expuestos e inseguras ante el depredador. Lo que significa que si se pone patas arriba para que lo acaricie allí y le permite jugar con su pancita es una clara señal de que confía mucho en usted.

Que se deje alzar, no muchos gatos disfrutan ser alzados por sus dueños, pues tienden a sentirse aprisionados y obligados, así que si el suyo lo disfruta o ronronea cuando usted lo alza, sin duda usted es su persona favorita.

Que él lo lama o le de pequeños mordiscos, los gatos se acicalan de esa forma, se lamen y se mordisquean pequeñas partes de su cuerpo, también lo hacen entre ellos. Por ende, cuando lo hacen con usted significa que lo consideran parte de su familia.

| Ver también: La bodega secreta de Bimbo donde consigue todo mucho más barato