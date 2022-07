Se hacen los de la vista gorda frente a estafas de pagadiarios virtuales

Por: Andrés Felipe Ríos Fernández |

julio 25, 2022

Personas de toda Colombia en ciudades como Bogotá, Cali, Barranquilla, Medellín, Montería, entre otros lugares del país, se han visto acosadas psicológicamente, extorsionadas y víctimas de estafa por el personal de aplicaciones descargadas en Google Play Store. Muchos de ellos no cuentan con empleo, historial crediticio y por ello acuden a este tipo de préstamos, que supuestamente ofrece mayor accesibilidad, pero a un costo demasiado alto.

Como actor principal aparecía en Cámara de Comercio Construir Comundo S.A.S, que cambian continuamente de razón social y ahora se llaman Fenixen S.A.S, y Nanocred Colombia S.A.S, con Sheng Uan y Sheng Gu respectivamente, como responsables de crear estas redes de préstamos.

Bajo diferentes modalidades, pero con el mismo resultado, las personas terminan padeciendo una situación similar: pierden su empleo, quedan con la reputación por el piso en detrimento de su buen nombre, con un mayor endeudamiento y hasta con intimidación por parte de actores armados (en algunos casos). En otros casos, hay personas que en ningún momento solicitaron dicho préstamos y les están generando cobros que no existen. Al no hacer caso a dichos mensajes y llamadas, los cobradores proceden a realizar amenazas dirigidas a esa persona y su núcleo más cercano.

Aplicaciones como Rápido Préstamo, Doy Préstamo, Poscash o Loco Préstamos, PlataYa, Platahoy, Anticrédito, EastBay, Credibus, Vivaluja, Parcecash, Pezcrédito, Perfectocrédito y la lista interminable de sucursales que tienen los propietarios anteriormente mencionados, como cabezas responsables de los cobros intimidantes.

La versión de las personas afectadas coincide en lo siguiente: acceden a un préstamo usualmente por publicidad que vieron en Facebook, piden un monto pero les consigan uno menor del solicitado, con el anuncio de tener un plazo de 91 días; aunque a los 7 días ya les están cobrando con intereses sobre el monto acordado. Hackean sus teléfonos celulares violando su seguridad informática y el Habeas data, toman sus contactos y les empiezan a escribir a estos diciéndoles que la persona es una estafadora o un ladrón porque no ha querido pagar el préstamo.

Con el agravamiento, que cuando van a reclamar, no tienen donde hacerlo porque les dan direcciones falsas, teléfonos inexistentes y no hay servicio de atención al cliente para ofrecer alguna solución. Al poner la denuncia en Fiscalía, Gaula, la Policía y las instituciones pertinentes, nadie les presta atención.

Johana Padilla es oriunda de Córdoba, vive en un municipio pequeño donde todo el mundo se entera de todo, y los grupos paramilitares que tienen control territorial tampoco fueron la excepción, porque al estar circulando una imagen de ella, aduciendo que es una ladrona y estafadora, este grupo al margen de la ley la intimidó con la advertencia de que no continuara haciendo esto.

La tragedia de Johana empezó cuando decidió prestar 300 mil pesos para solventar sus gastos, vio una publicidad por Facebook de la aplicación Poscash, le daban un plazo de 91 días para pagar el préstamo, pero a los 7 días ya le estaban cobrando con un monto de 530. La frase más común era “mueva el culo y consigne”, “sos una ladrona y estafadora”. Lo más grave fue cuando la empezaron a extorsionar enviándole fotos de su casa, hasta llevarla al punto de querer suicidarse y llegar al hospital por una depresión que le impedía desarrollar su vida de forma normal. Ni la denuncia en Policía, Fiscalía, ni Superfinanciera le han sido útiles para salir bien librada porque continúan llegando los mensajes amenazantes a su celular y a sus contactos.

A María Cristina Zabala le respondieron de Superfinanciera que como estas aplicaciones no están dentro de la banca formal de primer nivel, no lo regula esta institución que controla a las entidades bancarias. Está cansada de que la manden a Fiscalía, luego a Superfinanciera y luego a que siga esperando, pero ninguna autoridad se compromete ni le da solución. Mientras tanto, la siguen extorsionando y haciendo escarnio público con sus contactos, con mensajes como “tengan mucho cuidado con esta persona, le gusta robar a la gente de su trabajo, dinero u objetos de las instalaciones, se le está buscando por fraude de falsa información, estafa y robo. Mucho cuidado con esta ladrona” o “colombianos estúpidos”.

Aunque deberían dar factura electrónica al acceder a este servicio, ninguna aplicación prestamista da esta garantía, entonces la pregunta es, ¿evaden impuestos en la DIAN? ¿Con la connivencia de quién o de qué entidad? Adicionalmente le llegan mensajes de texto a su celular diciendo que debe reembolsar el dinero el día de hoy o de lo contrario harán arreglos para que el personal vaya a la vivienda al día siguiente para manejarlo, que por favor se asegure de esperarlos en casa… Y hasta llegan correos diciendo carta de estatus financiero con el nombre de la Sra. Carmen Torres Malaver como delegada del tribunal de distrito en la Fiscalía General de la Nación donde firma la señora y el Sr. Fernando Esparza como director general de Acticredito SA de C.V. informando que se levantó querella en su contra por delito de fraude en primer grado, o de lo contrario se procederá el juicio.

Jonathan Trejos, también fue víctima de extorsión, para él no cabe duda que son unos bandidos disfrazados de buenas intenciones. Sacó créditos mediante estas aplicaciones, pidió ayuda a su familia para cancelarlos y le dicen que todavía no lo ha hecho, incluso, con todos los recibos de pago. Su trabajo como asesor comercial se ha visto perjudicado, porque los clientes al ver una imagen diciendo que es un estafador, ya no le creen y prefieren ser atendidos por otro empleado. Han llegado hasta el límite de utilizar las fotos de sus hijos para extorsionarlo y le ha ocasionado daños psicológicos, económicos y morales en vida cotidiana.

Natalia Díaz Luna, quien tiene una hija con cáncer de cerebro, accedió al crédito de la aplicación Aplata por 300 mil pesos y posteriormente le estaban exigiendo 600 mil a los 7 días. Para seguir costeando los tratamientos de su hija, solicitó uno de un millón doscientos mil pesos por Pescrédito y en la semana siguiente le estaban pidiendo un millón ochocientos. En esta última aplicación, le decían que eran de México, pero que vivían en Medellín. Ella relata que la han ido a buscar a su casa personalmente y adicionalmente le tomaron una foto cuando se disponía a hacer la fila para hacer un trámite en una oficina comercial.

Lo máximo que puede recaudar una entidad bancaria, son intereses del 27,71% según la Superintendencia Financiera, pero con estas aplicaciones el promedio de usura es entre 35 y 40%.

“Colombianos de mierda, ignorantes”, “esta mujer la chupa por veinte mil” o “es una ladrona”; son los mensajes que circulaban con la foto de María del Pilar Pulido, que casi la dejan sin trabajo al quedar expuesta ante su jefe. Tuvo que empeñar, quedar sin pagar arriendo un tiempo y pagar alrededor de 4 veces el préstamo; así como aguantarse la risa de mexicanos que la llamaban a burlarse de su situación.

Una denuncia y las imágenes que presentó Marcos Peña, en la Fiscalía de Barranquilla, no fueron suficientes para el juez que recibió el reclamo y archivó su proceso aduciendo falta de pruebas. Aún sigue recibiendo llamadas desde las seis de la mañana hasta la medianoche y se sigue preguntando “¿estas empresas chinas harán lavado de activos?”.

A la comerciante Luisa Fernanda Benedetty, le depositaron un dinero en su cuenta de Bancolombia que no era por su actividad laboral. Le pareció extraño y por eso se comunicó con la entidad, que le manifestó que era de una cuenta cerrada. Se acercó a una sucursal en Montería y actualizó su correo. Acudió a Fiscalía y allá se rieron de ella, asegurándole que era la única persona que se enojaba porque le consignan dinero. Posteriormente le envían un mensaje de Whats App diciéndole que depositara lo que le consignaron, como ella declara renta, por eso tenía malestar, porque no sabe quién le consignó ni con qué intenciones. Luego le roban sus contactos y empiezan a extorsionarla diciéndole, que si no quiere que la boleten, debe pagarles.

“Es horrible no poder salir a la calle, ser acusada de prostituta y de ladrona. Temo por mis hijos porque también me intimidan con las fotos de ellos”, asegura Fernanda Benedetti sobre esta problemática que no tiene eco en los entes de control y tiene a miles de personas con la misma tensión que aún no han sido cuantificados.

Los hombres quedan con fama de violadores, las mujeres con reputación de prostitutas, los menores expuestos por el método de cobranza de estas aplicaciones prestamistas, que extorsionan con las fotografías que toman de la información personal de sus padres y por ende siguen los cuestionamientos: ¿Qué es lo que pasa que las autoridades no actúan? ¿Hay algún grado de complicidad y quiénes están realmente detrás de todo esto?