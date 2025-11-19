Los cuatro corredores férreos que tiene listos para licitar el gobierno Petro  

El director de la ANI Oscar Torres anunció las licitaciones para habilitar trayectos cortos en la Costa, en el Valle, el eje cafetero y los Llanos Orientales

En el remate del gobierno Petro se dio la buena nueva que ya están listos cuatro corredores férreos, trayectos cortos, pero zonas geográficas claves para la economía. Según el director de la ANI Oscar Torres, están listos para licitar las siguientes rutas:

En el centro: La Dorada con Chiriguaná; en el Pacífico: Buenaventura con Palmira; en los Llanos: Villavicencio-Puerto Gaitán y en el eje cafeteros: Yumbo- Caimalito-La Felisa. El último es clave por conectarse con el Tren del Café, que tiene planeada una inversión de 17 mil 940 millones de pesos.

El Tren del café, por ahora, esta en una fase de planeación; sin embargo, los gobernadores de Henry Gutiérrez, Patiño y Andrés Rendón quieren una obra ejemplar, con una vías y trenes de vanguardia. Todo con el objetivo de mover 2,4 millones toneladas.

Con la unión del Tren del Café, ubicado en los departamentos de Caldas, Risaralda y Antioquia, con el tramo Yumbo- La Felisa se tendría un enlace entre el occidente y el centro del país. En otras palabras, se tendría habilitado un punto de conexión clave entre el puerto y la zona cafetera.

Durante el gobierno de Petro se avanzó en la resurrección del sistema de trenes en el país. En efecto, la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, que tiene a Óscar Torres de director confirmó los pliegos, inversiones e interventorías de varios corredores férreos en el país. La ANI de la mano del Ministerio de Transporte, con María Fernanda Rojas a la cabeza, tiene activos cuatro procesos de trayectos férreos.

Por la importancia de los proyectos, se asignó un presupuesto de 232.000 millones. El total se repartiría entre la ANI, que daría $ 136.737 millones, y el Fondo Nacional para el Desarrollo de la Infraestructura, entidad con un cheque de $ 95.720 millones. Una vez los diferentes trayectos estén operativos, el país reduciría costos, sería más competitivo y mejoraría la conexión entre las regiones. En resumen, los trenes serían un apoyo y un impulso al comercio de la nación.

En armonía con el gobierno nacional en Bogotá, que tiene a Carlos Galán, se tiene la apuesta por dos proyectos férreos grandes, el metro de Bogotá y el Regiotram. Para la urbe capital se esperan múltiples beneficios, varios casos, ahorro de horas en el tráfico, un lugar seguro, reducción de 171.000 toneladas de CO 2 al año entre otros. Con el Regiotram, se busca dinamizar la región Cundinamarca.

