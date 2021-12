Se copiaron de Camilo y Evaluna: Greeicy anuncia su embarazo en una canción con Mike Bahía

.Publicidad.

Tal parece que el embarazo de Camilo y Evaluna marcó un antes y un después en los anuncios de embarazo de la farándula colombiana. "Indigo" revolucionó a todos por su letra y su video donde se ven escenas de ambos contándole a su familia la noticia y llorando de emoción, y ahora llega un segundo anuncio de embarazo por medio de una canción: el de Greeicy y el hijo que está esperando junto a Mike Bahía.

A diferencia de Camilo y Evaluna, Greeicy y Mike no son considerados esa pareja melosa y empalagosa que muchos le han atribuido a los primeros. Para muchos repugna el hecho que, por ejemplo, Camilo publicara una vez que tiene un tarro guardado con las uñas cortadas de Evaluna, o que publicara fotos mientras ella vomitaba, sufriendo los síntomas del embarazo.

Greeicy y Mike no son así, y su relación de más de 9 años no ha hecho más que crecer como espuma, sobre todo desde que la caleña dio el salto a la música. No podían anunciarlo de otra forma que con una canción y esta vez no se llama como el nombre de su futuro hijo, sino como lo que hay entre ellos dos: Amor.

