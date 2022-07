¡Se casa! la estocada final de Daniela Ospina a James Rodríguez

.Publicidad.

Aunque la empresaria e influencer Daniela Ospina se divorció del futbolista James Rodríguez en 2017, solo hasta febrero del presente año dio a conocer que tenía una nueva pareja: el actor venezolano Gabriel Coronel con quien, según la revista Vea, planea llegar al altar.

Y es que no solo fue a través de un medio de comunicación que la pareja dio señales de una posible boda sino también en una actividad de preguntas y respuestas en Instagram donde uno de los seguidores de Ospina le preguntó: “¿te casarías de nuevo?” a lo que ella respondió “claro que sí, nunca me he casado por la iglesia”.

Cabe destacar que la influencer conoció al venezolano gracias a una amiga en común que funcionó como cupido. Lo cierto es que fue tanta la conexión entre ambos que empezaron a enviarse mensajes, pero no fue hasta pasados tres meses que decidieron verse personalmente. Fue así como comenzó a formarse un vínculo amoroso. Y es tanto el amor entre los dos que, incluso, en una entrevista para la revista People, el actor confesó sus intenciones de llevar la relación a otro nivel.

“Mi plan era irme a México de nuevo, pero me ataron aquí (Miami). Estoy muy contento. No debería decirlo, pero veo una vida con Daniela” comentó Gabriel con quien Daniela también estaría interesada en tener un niño según lo informó ella en la dinámica de preguntas que hizo en la red social.

