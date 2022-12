El mediocentro colombiano no va más en River Plate, y la ofertas ya empezaron a lloverle. Desde Brasil, un histórico es el que suena para contratarlo en 2023

Aunque hace algunas semanas se rumoreó la posibilidad de que Juan Fernando Quintero llegara a las filas de Millonarios, a tal punto que hubo un coqueteo con el técnico Alberto Gamero, lo cierto es que el mediocampista colombiano podría terminar llegando al fútbol brasileño, mas exactamente al Flamengo, después de que su contrato con River Plate no fuera renovado.

El jugador nacido en Medellín guardaba la esperanza de continuar en el equipo de la banda cruzada durante una temporada más; pero según informaron desde Argentina, las directivas no dieron el aval debido a los problemas financieros que, no solo vive el club, sino todo el país. Así las cosas, las ofertas no se hicieron esperar; y desde Brasil llegó la opción del histórico Flamengo.

🚨 Hay un principio de acuerdo entre Quintero y el Flamengo, todavía no se cerro porque Juanfer espera una oferta de River. 📰 @jorgenicola pic.twitter.com/kHnOf6gcmH — Medio River (@MedioRiver) December 28, 2022

Según se ha podido conocer, el conjunto rojinegro negociaría directamente con el Shenzhen FC, equipo chino que tiene los derechos deportivos del colombiano. No se sabe si Flamengo quiere comprar a Juanfer o hacer una oferta de prestamo; pero lo que sí se conoce es que el equipo brasileño le pagaría 2,5 millones de dólares por temporada al jugador.

No es la primera vez que el Flamego coquetea con Juan Fernando Quintero. En 2016, cuando el futbolista militaba en el fútbol francés, el conjunto brasileño también tuvo intenciones de hacerse con sus servicios.