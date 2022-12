La confirmación del fichaje de Cody Gakpo al Liverpool encendió todas las alarmas en Colombia. El neerlandés juega en la misma posición de Luis Díaz, por lo que será su competencia natural; pero como el guajiro está lesionado, Gakpo tiene todas las de ganar por lo que resta de la temporada y se podría convertir en el consentido de Jurgen Klopp, mandando a la banca al jugador colombiano.

Y es que para nadie es un secreto que al neerlandes le sobra talento. En el mundial de Catar anotó tres goles, fue importantísimo en el ataque de Países Bajos; y terminó siendo uno de los referentes del equipo europeo. Es tan buena la joven promesa, que desde Inglaterra ya dan una luz de lo que será la competencia entre Gakpo y Díaz; y no temen en decir que Luchito tendrá que luchar por el puesto, sin importar todo lo que ha dado al equipo británico.

🇨🇴 Luis Díaz stats last season before signing for Liverpool FC.

🇳🇱 Cody Gakpo stats this season before signing for Liverpool FC.

Liverpool's Left Wing position is something else..🤯 pic.twitter.com/k2hgiIioMA

— Pro Future Stars (@ProFutureStars1) December 26, 2022