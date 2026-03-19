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Nota Ciudadana

Se apagó el corazón del poco conocido escritor peruano que escribía como los grandes autores hispanos

PorDavid Auris Villegas

Mar 19, 2026

Alfredo Bryce Echenique partió este marzo dejando un legado de humor fino y melancolía. Un adiós al autor que convirtió la oralidad en alta literatura universal

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Alfredo Bryce Echenique, célebre escritor embriagado de vida y fiel a su ironía humorística, acaba de abandonarnos este marzo, y ya no lo esperemos en abril. Se marchó regalándonos un legado literario que siempre nos hará reír y mirar la vida desde los ojos de un niño, pues con solo escuchar sus diálogos y entrevistas en YouTube nuestra felicidad está asegurada.

Vivió su vida como una anécdota literaria. Sus obras son un manojo de regalos de los dioses, aunque nunca tuvo hijos, nos tiene a nosotros, su legión de descendientes lectores que, como la promesa bíblica, vamos multiplicándonos. Nos hechizó con su encantado humor fino y, a los 87 años, partió dejando un vacío en la literatura, a quien lo recordaremos como un gran novelista peruano.

La obra cumbre que catapultó al cielo literario a Alfredo Bryce Echenique fue Un mundo para Julius. Allí creó un universo con la genialidad de Jorge Luis Borges, Miguel de Cervantes y James Joyce. Su conmovedora literatura risueña y conversacional engancha a lectores de todas las edades, condiciones y épocas.

Por su innato talento recibió el premio Casa de las Américas, Planeta y FIL, entre otros. En su memoria, hoy, más que nunca, los medios peruanos deberían dedicarle espacios a su vida y legado, en lugar de la vana politiquería ramplona.

La literatura del entrañable Bryce es autobiográfica, pero universal dicen los expertos. Su vida y obra se transversalizan como el Quijote de La Mancha, donde él es protagonista y cuentista de su extraordinaria existencia. Cultivó amistades profundas con grandes escritores peruanos, como Mario Vargas Llosa y Julio Ramón Ribeyro, y su estilo bohemio y cosmopolita lo convirtió en un novelista monumental, leído en todo el mundo.

Bryce condimentó la literatura con elegante humor, ironía y melancolía fina, regalándonos vitalidad y alegría a nosotros, sus incondicionales lectores. Sus personajes conversan como lo haríamos en la vida cotidiana y esos diálogos enriquecen nuestro acervo lexical, gracias a la maestría de su oralidad y subjetividad emocional.

Hoy que Alfredo Bryce Echenique ha viajado a la eternidad, celebremos su obra con lágrimas de alegría. Nos enseñó a reír de nuestras torpezas y a mirar la sociedad con ironía y ternura. Su legado perdura en cada una de sus páginas que sigue invitándonos a descubrir otros mundos para tantos Julius que habita en cada uno de nosotros.

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